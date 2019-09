5 grunde til at få nye vinduer

SPONSORERET INDHOLD: Nye vinduer står måske ikke øverst på din ønskeliste, men der er faktisk rigtig mange gode grunde til at købe nye vinduer.

Af SPONSORERET INDHOLD

Herunder har vi samlet de 5 bedste grunde, som bør inspirere dig til at spare op til nye vinduer.

1. Gør din bolig endnu pænere

Det pynter først og fremmest på en bolig at få nye vinduer. Mange huse har igennem tiden fået nye vinduer, som ikke passer til husets stil, og det er en skam. En ældre landejendom vil for eksempel blive langt mere hyggelig, hvis den får bondehusvinduer i stedet for mere almindelige vinduer.

Ligeledes ser dannebrogsvinduer også fantastiske ud i en gammel villa, og de vil give huset et helt nyt udseende.

Du vil med garanti kunne glæde dig over udseendet på dit hus, når du kommer hjem, og du vil glæde dig hver gang.

2. En fornuftig investering

Vinduer er én af de mest fornuftige investeringer, og selv billige vinduer kan vise sig at være en sand guldgrube.

Først og fremmest vil du kunne se frem til besparelser på din varmeregning, fordi nye vinduer er mere energivenlige. Denne besparelse kan du høste fra første dag, og der kan til tider være tale om en stor besparelse – især hvis du benytter dig af en dyr opvarmningskilde.

Nye vinduer vil også være en god investering i forhold til husets salgsværdi. Det er også en fordel, selvom du ikke planlægger at sælge din bolig, for du kan øge husets friværdi. Ofte vil forøgelsen i friværdien værre større end udgifterne til de nye vinduer, så det er virkelig en god investering.

3. Få et bedre indeklima

Gamle vinduer kan nemt give problemer med træk, som betyder, at det ikke er behageligt at sidde nær husets vinduer.

Træk vil især være problematisk i vinterhalvåret, og det kan i værste fald betyde, at man bliver syg. Mange oplever også, at de bevidst undgår dele af huset, hvis der er træk, fordi det ikke er behageligt at sidde nær et vindue.

4. Få en fremtid med mindre vedligehold af boligen

Træ plejede at være det mest populære materiale til danske vinduer, men trævinduer skal desværre også vedligeholdes. Hvis trævinduer ikke bliver malet, kan de sjældent holde særligt længe, og det kan være et stort arbejde at skulle male vinduer.

Hvis du investerer i nye vinduer, kan du helt slippe for vedligehold af vinduer. Der er mange nye vinduesmaterialer, som er langt mindre krævende end træ.

Plast er et godt alternativ til trævinduer, hvis du gerne vil have nemme vinduer. Det er dog ikke alle, som bryder sig om udseendet på vinduer med plastramme.

Hvis du ikke synes, at plastvinduer passer til din bolig, kan du overveje at vælge vinduer i træ og aluminium i stedet. Disse vinduer er stadig lavet i træ, men udvendigt har de en tynd liste af aluminium, som beskytter mod vind og vejr og betyder mindre vedligehold.

5. Mulighed for at få rekordbillige vinduer

Vinduer har traditionelt være én af de helt store investeringer til boligen, og det er især dyrt at købe nye vinduer, hvis de skal laves i specialmål. Internettet har dog sænket priserne markant, for der er kommet flere producenter på markedet, og du kan finde ufatteligt gode vinduer til billige priser.

På www.bedst-billigst.dk/ kan du se, hvor billigt det kan være at købe nye vinduer til din bolig. Der er naturligvis penge at spare, hvis du kan bruge vinduer i standardmål, men selv vinduer i specialmål kan også fås til overkommelige priser.