Ældre mødte hinanden efter masser af telefonsamtaler

Ældre Sagen arrangerede en tur til Bakken for modtagere af tryghedsopkald og besøgs­værter. Foto: Inge Mauritzen

VALLENSBÆK. Hver dag ringer frivillige til nogle ældre, der gerne vil have et telefonopkald hver morgen. På en tur til Bakken mødte de hinanden for første gang

Af Jesper Ernst Henriksen

I sidste uge skete der noget lidt særligt. Mennesker, der kendte hinanden godt og snakker sammen dagligt, mødte hinanden for første gang.

Forklaringen er lidt længere. Ældre Sagen har et projekt, det hedder tryghedsopkald. Her kan ældre melde sig til at få et opkald hver dag mellem klokken otte og ni om morgenen. En frivillig ringer op og spørger, hvordan det går for den ældre. På den måde er man sikker på, at den ældre er kommet godt ud af sengen. Er der ikke nogen, der tager telefonen, tager den frivillige fat i de pårørende eller kommunen.

– De snakker lidt om løst og fast i forbindelse med de opkald. Det kan være personlige ting, eller det kan være vejret eller de seneste nyheder. Så de kommer faktisk til at kende hinanden rigtig godt. Nogle af dem der taler sammen hver dag har faktisk aldrig mødt hinanden i virkeligheden, men det kom de til på vores tur til Bakken, siger Inge Mauritzen fra Ældre Sagen i Vallensbæk.

Ældre Sagen havde nemlig med støtte fra Lions inviteret modtagere af tryghedsopkald og tryghedsopkalderne med på tur til Bakken, hvor de spiste frokost på Restaurant Skovly.

Ud over dem, der ringer sammen, var besøgsværter og besøgsvenner også med på turen.

– Besøgsvennen kommer af og til på besøg ved værten. Så sidder de og drikker kaffe og taler om gamle dage eller om hvad der sker i verden. Besøgsværterne er ofte ældre, der ikke har et særlig stort netværk i nærheden og som måske ikke kommer så meget ud, så har de besøget at se frem til, så der sker noget i deres liv, siger Inge Mauritzen.