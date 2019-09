Bankrøver fængslet

GLOSTRUP. For over tre år siden var der røveri i Danske Bank i Glostrup. Nu er en mistænkt svensk mand fængslet

Af Jesper Ernst Henriksen

En tirsdag morgen i marts 2016 barede en bil ind i Danske Bank i Glostrup. I banken var personalet ved at åbne og fylde penge i hæveautomaterne, og det var netop disse penge, der var målet for røveriet. Banken og politiet har ikke fortalt, hvor mange penge, der blev røvet ved den lejlighed, men det var et stort beløb. To røvere løb ud af banken til en ventende bil. Siden da har efterforskningen været i gang og nu er der nyt i sagen. Her kunne Vestegnens Anklagere nemlig offentliggøre, at en 26-årig svensk mand er blevet varetægtsfængslet i foreløbig fire uger. Han er mistænkt for røveriet sammen med en anden svensk mand. Den 26-årige er blevet udleveret fra Sverige.