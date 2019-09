Børn lavede den 7. trækæmpe

Trækæmpen Katrine er bygget af børn og pædagoger fra Vallensbæk Nord.

VALLENSBÆK. De seks trækæmper på Vestegnen er blevet kendt vidt og bredt, og nu har børnene i Vallensbæk Nord lavet deres egen 7. kæmpe

Af Jesper Ernst Henriksen

Katrine blev navnet på den flotte træ­kæmpe, som børn og pædagoger fra daginstitutionerne i Vallensbæk Nord har lavet i anledning af Vestegnens Kulturuge og Børnekultur­ugen.

De ældste børn fra daginstitutionerne Syvhøjvænge, Løkkebo, Piletræet og Birkely har været med i projektet, der havde til formål at give dem en tilhørsforhold til Pilehaveskolen og den tilhørende SFO.

– Alle de børn fra daginstitutionerne, der ville, har fået lov til at save hvert deres stykke træ. Derefter har de slebet det og til sidst skruet det på trolden, forklarer afdelingsleder for Pilehaveskolens SFO Pia Brandskov Larsen, der har stor ros til de to tovholdere for projektet, pædagogerne Marianne Kvist og Claus Adamsen.

– De to har sammen med børnene knoklet for at få trolden færdig, siger afdelingslederen.

Marianne Kvist er imponeret over, hvor meget børnene var i stand til med værktøj.

– De har alle sammen savet med stiksaven – selvfølgelig med hjælp fra os – og de har selv skruet deres træstykker på med en skruemaskine, siger hun.

Vågner om natten

Fredag var der fernisering af trolden, der bor på en høj ved boldbanerne bag Pilehaveskolen. Arrangementet startede med en afstemning, hvor børnene skulle vælge et navn til trolden blandt de indkomne forslag. Og det blev navneforslaget Katrine, der vandt med 23 stemmer.

Trætrolden Katrine er godt 2 meter høj – og 4 meter, når den rejser sig op om natten, fortæller pædagogerne.

– Vi har nemlig hørt, at Katrine vågner op om natten og danser med de andre trækæmper rundt omkring på Vestegnen, fortæller Marianne Kvist.

De seks oprindelige trætrolde blev bygget af kunstneren Thomas Dambo i forbindelse med Vestegnens Kulturuge i 2016 og er siden da blevet noget af en attraktion på Vestegnen. Og nu kan man altså opleve deres søster, den 7. trætrold Katrine bag Pilehaveskolen.