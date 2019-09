Borgmester sagde tak

Pia Mølleskov var en af de veteraner, der blev hædret på rådhuset i Brøndby i forbindelse med årets flagdag. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Borgmesteren i Brøndby sagde torsdag morgen tak til de borgere, der har været udsendt på internationale missioner i den danske stats tjeneste

Af Robert Hendel

Den femte september flages der over hele landet til ære for alle dem, der har været udsendt på internationale missioner for Danmark.

Sådan var det også i år, da Brøndby-borgmester Kent Max Magelund (S) tog imod de veteraner, som havde mulighed for at komme forbi rådhuset til morgenmad.

En af dem var borgmesterens kollega i kommunalbestyrelsen, Per Jensen (S).

– For mig betyder det meget. Min søn kom hjem den 6. august fra Kabul i Afghanistan, hvor han har været udsendt. Så nu er jeg ikke kun én, der selv har været udsendt, men også pårørende, siger Per Jensen, der også er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Brøndby.

Han var udsendt ad to omgange for mange år siden. Først halvandet år på Cypern, og dernæst i Iran efter den første golfkrig, hvor han var med til at hjælpe de kurdiske flygtninge.

– Det betyder meget, at man vil påskønne den indsats, der for nogen har betydet, at det har været svært at komme videre her i livet, men for langt de fleste betyder, at det er en oplevelse for livet, som har givet en masse gode venskaber og oplevelser, siger han.

Også Pia Mølleskov, der var udsendt i Irak i 2007 sætter stor pris på anerkendelsen af de Brøndby-borgere, der har sat livet på spil og ydet en indsats i verdens brændpunkter.

– Tilbage i 2007, hvor jeg var udsendt, var der ikke noget arrangement, andet end ved det regiment, man var ude med. Så det, at man bliver inviteret op på sin kommune i dag, og bliver anerkendt på den måde, det betyder rigtig meget, siger Pia Mølleskov.