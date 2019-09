Bortført i bagagerum og tæsket på grund af gæld

En 23-årig blev i sidste uge bortført og slået og sparket. Politiet har indtil videre anholdt seks mand i sagen. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. En 23-årig mand blev sent tirsdag aften udsat for tæsk, da han blev bortført i bagagerummet på en stjålet bil. Politiet har anholdt flere mænd i sagen

Af Robert Hendel

Det er angiveligt en dummebøde på 100.000 kroner, der er årsag til, at en 23-årig mand sent tirsdag aften blev bortført, slået og sparket i Brøndby.

Ifølge anklageren er flere mænd blevet anholdt i sagen. Fire af dem blev onsdag eftermiddag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Glostrup, hvor anklagemyndigheden gjorde krav på varetægtsfængsling.

– De blev sigtet for frihedsberøvelse og røveri. Frihedsberøvelsen fandt ifølge sigtelsen sted i tidsrummet mellem klokken 21 og 02 sent tirsdag aften, hvor den unge mand blev puttet ind i bagagerummet på en bil, fortæller anklager Cecilie Kronborg fra Københavns Vestegns Politi til B.T.

De fire anholdte blev derudover sigtet for to røveriforhold, idet en anden forurettet ifølge anklageren blev truet til at udlevere sin bil til de fire gerningsmænd, der efter grundlovsforhøret blev varetægtsfængslet i to uger.

På Twitter oplyste anklagemyndigheden i løbet af lørdagen, at yderligere to er anholdt i forbindelse med sagen.

I sagen om røveri og frihedsberøvelse i Brøndby er endnu to mænd blevet fængslet #anklager — Vestegnens anklagere (@VestegnAnklager) September 7, 2019

Ifølge B.T. foregik grundlovsforhørene for lukkede døre. Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt at vide, hvorfor den 23-årige mand skulle have fået en dummebøde.