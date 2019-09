Cheftræner: Hårdt program koster point

Frederikke Lindhardt og de øvrige fodboldkvinder fra Brøndby havde det svært i weekendens kamp mod FC Thy - ThistedQ. Foto: Robert Hendel

SPORT. Brøndbys bedste kvinder lagde godt fra land i sekstendedelsfinalerne i UEFA Women’s Champions League. Søndag skulle holdet følge op på den flotte sejr. Udeholdet fra FC Thy - ThistedQ ville det dog anderledes

Af Robert Hendel

De danske mestre fra Brøndby er lige nu inde i et hårdt program med mange kampe.

Det kunne mærkes i søndagens kamp i Gjensidige Kvindeliga. Her måtte Brøndby nøjes med 1-1 mod FC Thy – ThistedQ, der tidligere på sæsonen har drillet de øvrige tophold Fortuna Hjørring og Farum Boldklub / FC Nordsjælland.

Nogen skøn kamp var det ikke, men hjemmeholdet havde overtaget i første halvleg, hvor der gik 34 minutter, før Mille Gejl Jensen fik sendt bolden i mål.

Udeholdet kom dog på 1-1 minuttet inden pausefløjtet, da FC Thy – ThistedQ’s Malene Sørensen udnyttede et koks i Brøndbys forsvar. Flere mål blev der ikke scoret i den kamp.

Hårdt program

Brøndby havde et par nøglespillere ude fra start, og det kunne mærkes på spillet.

– Vi er i gang med et hårdt program og har en smal trup. Og så er det lidt vores egen skyld, synes jeg. Vi vil gerne spille rigtig mange kampe, men vi mangler nogle vigtige spillere i dag. Det synes jeg, at man kan se, siger Per Nielsen til til Folkebladet.

Onsdag var hans hold på en svær mission på udebane hos de svenske mestre fra Piteå IF.

Nogen skøn fodboldkamp blev det aldrig. De svenske mestre var Brøndby fysisk overlegne, og de danske mestre fik aldrig gang i spillet langs græsset.

Piteå IF kom buldrende fra kampens beyndelse og pressede Brøndby i bund. Det kunne let være blev 1-0 efter få sekunder, da et forsøg tæt under målet blev sparket forbi. Det var den første af mange chancer, men en storspillende Katrine Abel i Brøndby-målet forhindrede en føring til hjemmeholdet.

I stedet gik det, som det af og til gør i fodbold. Efter 38 minutter lykkedes det endelig for Brøndby at få sat nogle afleveringer godt sammen. Bolden endte for fødderne af brandvarme Nicoline Sørensen, der tog et par gode træk, inden hun et god stykke udefra klaskede til bolden, der strøg i kassen via overliggeren.

Der blev ikke scoret flere mål i kampen, og dermed har Brøndby sikret sig et godt udgangspunkt før returkampen på Brøndby Stadion i næste uge.

Plads til forbedringer

Selvom cheftræner Per Nielsen var tilfreds med resultatet, er der nogle ting, holdet skal forbedre i returopgøret.

– Det blev præcis så svær en kamp, som vi havde frygtet. De spiller med stor fysik, og vi var ikke klar og skarpe nok i duellerne kampen igennem, siger Per Nielsen.

Inden kampen havde han talt med holdet om at forsøge at spille på egne præmisser, men han erkender, at der aldrig kom ordentligt gang i spillet med bolden.

Den vurdering deler hans midtbaneslider Julie Tavlo Petersson, der ikke mente, at holdet leverede på det niveau, det er i stand til, når det kommer til spillet med bolden.

– Uden bold bliver der kæmpet, fightet og arbejdet, og det er det, der giver os en sejr i sidste ende. Vi mødte et hold, der på dagen, var bedre end os. Og det skal ikke ske igen. Vi skal være langt bedre. Vi skal turde have bolden, løbe mere for hinanden og være rolige med bolden, når vi har den. Ellers får vi meget store problemer igen, erkender Julie Tavle Petersson.

Torsdag den 26. september er der returopgør på Brøndby Stadion.

– Når vi går på banen i returkampen, skal det være med en helt anden attitude og mod, og derfor får vi også brug for den 12.mand, som Danmarks bedste fans er, siger Julie Tavlo Petersson og opfordrer folk til at komme på stadion, hvor du kommer gratis ind, hvis du henter en billet inden den 22. september.