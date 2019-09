Det Mobile Museum åbner

BRØNDBY. Efteråret er over os, og Forstadsmuseets Mobile Museum rykker pr. 1. oktober atter ud for sæsonen til Brøndbys kulturhuse og biblioteker

Af Jesper Ernst Henriksen

Det sker på vanlig vis med en lille bannerudstilling, denne gang om Brøndbyskoven, der blev plantet i 1952 i stedet for det boligområde, der ellers var planlagt på stedet. På Det Mobile Museum er du som altid velkommen forbi til en snak og spørgsmål om det gamle Brøndby med museumsinspektør Lisbeth Hollensen, og har du gamle papirer og fotos fra Brøndby, er du også velkommen til at komme og vise dem frem.

Det Mobile Museum er således at møde fra 1. oktober til april i Kulturhuset Brønden hver den første tirsdag kl. 13-17, Kulturhuset Kilden hver den første onsdag kl. 13-17 og Brøndbyvester Bibliotek hver den første torsdag kl. 13-17.