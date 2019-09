Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politi's døgnrapport fra uge 34 og 35

Af Jesper Ernst Henriksen

Indbrud i villa

BRØNDBY. Fredag den 23. august kl. 23.06 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et villaindbrud på Silervej i Brøndby Strand. Et vindue var opbrudt, og diverse smykker samt kontanter var stjålet.

En politipatrulje kørte søndag den 25. august til en anmeldelse om et butikstyveri fra en tankstation på Gammel Køge Landevej i Brøndby Strand. En 33-årig mand havde stjålet øl fra tankstationen og blev senere pågrebet af patruljen. Manden blev skønnet alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han blev desuden sigtet for butikstyveri, som han erkendte.Søndag den 25. august kl. 03.57 stoppede en politipatrulje en 39-årig mandlig bilist på Roskildevej i Brøndby. Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han blev desuden sigtet for kørsel uden førerret. Han erkendte begge sigtelser.Lørdag den 24. august kl. 14.41 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om mulig spirituskørsel. En vaks borger havde set en 61-årig kvinde, som muligvis var alkoholpåvirket, køre væk fra en butik på Hovedvejen i Glostrup. Patruljen fik standset kvinden og skønnede hende alkoholpåvirket, hvorfor hun blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Hun erkendte.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en hvid Nissan Primaster varebil sket mellem torsdag den 22. august kl. 21.00 og fredag den 23. august kl. 06.00 på Ejbydalsvej i Glostrup. En dør var opbrudt, og diverse værktøj var stjålet.En politipatrulje standsede onsdag den 28. august kl. 00.04 en 23-årig mandlig bilist på Hallingparken i Brøndby Strand. Manden var administrativt inddraget førerretten, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret. Han nægtede.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri af en rød trehjulet el-scooter af mærket Bek sket mellem tirsdag den 27. august kl. 22.00 og onsdag den 28. august kl. 10.30 på Horsedammen i Brøndby.Torsdag den 29. august kl. 21.35 standsede en politipatrulje en 28-årig mandlig bilist på Nordre Ringvej i Glostrup. Manden havde ikke kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret. Han erkendte.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket onsdag den 28. august mellem kl. 07.30 og kl. 15.10 på Frydendalsvej i Vallensbæk Strand. En rude var opbrudt, og en bærbar computer samt diverse smykker var stjålet.