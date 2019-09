En natsygeplejerske gav heftig debat

Det var svært at finde en sygeplejerske til at arbejde om natten. Foto: Colourbox

GLOSTRUP. En ledig stillig som natsygeplejerske i Glostrup Kommune har i to omgange givet heftig debat i kommunalbestyrelsen. Stillingen bliver nemlig i fremtiden dækket af en SOSU-assistent

Af Jesper Ernst Henriksen

Op til sommerferien i år søgte Glostrup Kommune en ny natsygeplejerske til start 1. juli. Det lykkedes ikke at finde en, derfor besluttede ledelsen i hjemmeplejen i stedet at lede efter en erfaren social- og sundhedsassistent. Efter at have været behandlet af kommunalbestyrelsen to gang står denne beslutning ved magt.

’Der har samlet set været fem ansøgere, men på grund af ekstraordinære høje lønkrav og/eller ringe faglighed har det ikke været muligt at indgå en aftale om ansættelse med nogen fra ansøgerfeltet,’ står der i en redegørelse til kommunalbestyrelsen.

Social-, Sundheds- og Seniorudvalget blev orienteret om beslutningen på deres møde i slutningen af juni. Her krævede Lars Thomsen (Bylisten) at få emnet behandlet i kommunalbestyrelsen, hvilket skete i august. Da der på dette tidspunkt var tale om en orienteringssag, kunne han og andre ikke stemme imod.

Derfor brugte han til mødet i september sin ret til at få et beslutningsforslag på dagsordenen, hvor han foreslog ’at fastholde nattevagtbemandingen i hjemmeplejen i form af natsygeplejerske’. For dette forslag stemte Bylisten, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti med fire stemmer, mens Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti stemte imod med 15 stemmer.

Faglig forskel

Natbemandingen i hjemmeplejen i Glostrup Kommune består af to SOSU-hjælpere og to sygeplejersker, der arbejder en hel uge på skift, så en sygeplejerske og en SOSU-hjælper er på arbejde hver nat fra kl. 23.15 til 07.15 i en uge, hvorefter de har fri i en uge. Det betyder, at Glostrup Kommune søgte en sygeplejerske til en 28-timers stilling.

Ifølge jobopslaget var de på udkig efter ’en erfaren sygeplejerske, der er fagligt velfunderet’, der blandt andet skulle løse ’akutte sygeplejefaglige opgaver på ældrecentrene om natten.’

Ifølge sagsfremstillingen til kommunalbestyrelsen er der dog sjældent tale om særligt svære opgaver.

’I Glostrup Hjemmepleje opleves kun meget sjældent komplekse sygeplejeopgaver, som kun kan varetages af en sygeplejerske. I de få tilfælde, hvor dette bliver aktuelt, vil hjemmeplejen planlægge det sådan, at en sygeplejerske går i vagt. Siden 1. oktober 2018 har der ikke været en opgave om natten, der krævede, at det var en sygeplejerske, der varetog den,’ står der i sagsfremstillingen.

Ifølge Lars Thomsen er der stor faglig forskel på sygeplejersker og SOSU-assistenter.

– Manglende natsygeplejerske i hjemmesygeplejen udgør en risiko for borger- og patientsikkerheden. Det er vigtigt at bringe sygeplejefagligheden i spil også i nattevagten. Blandt andet ved at prioritere, at sygeplejersken primært tager sig af de komplekse opgaver og forløb, sagde han.

Ifølge Lars Høimark (S) er der dog ikke det store behov for en sygeplejerske om natten.

– For snart 18 år siden lavede jeg en undersøgelse i Brøndby Kommune, hvor jeg var ansat som områdechef indenfor ældreområdet, der blandt andet belyste, at der ikke var mange reelle sygeplejerske opgaver i kommunen om natten. Det var dejligt at have sygeplejersker, men de var allerede her meget vanskelige at rekruttere blandt andet fordi de faglige udfordringer ikke var store nok. Vi valgte at reorganisere hele aften-/natområdet med ganske få sygeplejerske i hele kommunen i aften/nat, sagde han.

Se debatten fra kommunalbestyrelsen her: