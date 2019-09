Er investorerne forsvundet?

DEBAT. Erik Kærgaard Kristensen, Selsøvej 58, 2665 Vallensbæk Strand

I foråret, da planerne for opførelsen af op til 1.000 nye boliger i blandt andet højhuse langs Køge Bugt motorvejen ved Vejlegårdsvej blev lagt frem, var de konservative sikre på, at investorerne stod i kø for at bygge. Som svar på min tvivl om økonomien i disse projekter og frygten for, at kommunen igen ville blive ’sorteper’, svarede borgmesteren, at den sag var i orden, for ingen kunne finde på at investere i projekter, der ikke gav en sikker fortjeneste.

Borgmesterens hukommelse må være kort. Det er kun 10 til 12 år siden, at investorerne mistede formidable 1,1 mia kr. på byggerier som Åhaven, Amalieparken og Delta Park i Vallensbæk. Finanskrisen gjorde boligerne usælgelige og det store overudbud af boliger har lige siden påvirket ejendomsmarkedet negativt i Vallensbæk, hvor priserne endnu ikke er kommet op på niveauet fra før finanskrisen.

Måske har investorerne til de aktuelle projekter kastet et blik på erfaringerne fra dengang – for lejlighedsmarkedet har igen udsigt til tab. Så kære borgmester, hvem er det, der har lyst til at tabe penge i Vallensbæk denne gang?

Og nu vi er i gang med de interessante spørgsmål: Hvem ejer de dengang kuldsejlede byggerier i dag? Er det danske investorer? Hvor mange af lejlighederne er faktisk blevet solgt? Hvor mange bliver lejet ud med kommunal støtte? Hvor mange mio. kr. har projekterne kostet kommunen? Og hvor mange mio. kr. har de seneste endnu mere urealistiske lokalplaner kostet borgerne i Vallensbæk?

Det er på tide, at kommunen helt opgiver planerne for boligbyggeri langs motorvejen. Planerne fører kun til et dårligt liv og tidlig død for de ulykkelige beboere – jævnfør borgmesterens egne udsagn om skadevirkningen af trafikstøjen, der jo ikke forsvinder i den blå luft, ligesom ’investorerne’.