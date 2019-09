SPONSORERET INDHOLD: Når man står i sorgen kan det være svært at finde ud af, hvor man starter og hvor man slutter. Derfor er det godt at alliere sig med en professionel, der kan varetage de fleste opgaver.

Men hvordan finder man en bedemand, der kan være med til at skabe de bedste rammer for ceremonien? Det kan være svært at finde ud af, for der findes mange professionelle der gerne vil hjælpe.

Netværk er godt, men andre bruger også Google til at finde deres professionelle hjælp og støtte i den svære tid. Du kan eksempelvis søge efter “bedemand åbyhøj”, hvis du gerne vil have en hjælp i nærområdet, hvor du bor. For en bedemand er en god hjælp i den svære tid. For det kan være svært at overskue, hvor du skal starte og slutte ved planlægningen af et værdigt sidste farvel til din kære. I denne artikel gennemgår vi, hvorfor du hos Bedemand H. J. Madsen kan få den rette og nødvendige hjælp og ekspertise i den svære tid.

Tillid gennem fire generationer

Bedemand H. J. Madsen er en bedemandsforretning med mere end 100 års ekspertise i begravelser og bisættelser. Gennem fire generationer er der skabt en særlig tillid, hvad angår støtte og vejledning i en svær tid. Der er særligt fokus på, at pårørende føler sig trygge og sikre i omgivelserne, og at de bliver behandlet godt gennem hele processen. For dødsfald er en svær begivenhed, med mange spørgsmål.

Med rette ekspertise tilbyder Bedemand H. J. Madsen derfor rådgivning og praktisk hjælp til at skabe rammerne for et værdigt sidste farvel. Med Bedemand H. J. Madsen kan du være sikker på, at du får rette vejledning og rådgivning i den svære tid. For med mere end 100 års ekspertise har forretningen en omfattende viden skaber en særlig tryghed.

Lad bedemanden klare det administrative

Som nævnt kan det være svært at skabe overblik i en svær tid. Derfor er det en god idé at lade en bedemand klare det administrative. Hos Bedemand H. J. Madsen kan du blive orienteret omkring mange ting. Bedemand H. J. Madsen håndterer eksempelvis kontakten til myndighederne, kirkegårdene, blomsterhandlerne med mere, samt kisteilægning af den afdøde, rustvognskørsel, og indhentning af diverse papirer samt anmeldelser og mange andre forskellige opgaver der medfølger, når et dødsfald hænder.

For livet har en udløbsdato, og i en svær tid søger Bedemand H. J. Madsen for, at de pårørende i stedet kan fokusere på sorgen og dét de måtte have behov for. For Bedemand H. J. Madsen har den rette ekspertise til at vejlede i en svær tid. En uforpligtende samtale kan komme på tale, og pårørende bliver lyttet til.

Du skal ikke frygte, at du aldrig kan få fat i Bedemand H. J. Madsen. For kontoret i Åbyhøj har åbent mandag til fredag fra klokken 9.00 til 15.00. Du kan også kontakte Bedemand H. J. Madsen på den døgnåbne telefon. For dødsfald sker døgnet rundt, og derfor er skal du som pårørende sikres, at du kan komme i kontakt med bedemanden, når det passer ind.