Fællessang om en knaldrød gummibåd og en elefant i en porcelænsbutik

Foto: Robert Hendel

Glostrup Festival var endnu en gang en succes. Birthe Kjær og Mads Langer trak masser af publikum til scenen, mens der på pladsen var et væld af aktiviteter, når der ikke var gang i musikken. Placeringen i Egeparken fik masser af ros

Af Jesper Ernst Henriksen

’Vi maler byen rød, og himlen hvid af stjerneskær’ både begyndte og sluttede Bithe Kjær and the Feel Good Band, da den danske popsangerinde lørdag eftermiddag fik folk til at stimle sammen om den store scene til Glostrup Festival. Mellem de to gange, hun spillede sit største hit, var der masser af andre muligheder for at synge med. Hun spillede både en masse af sine egne hits, og hun lånte en del Melodi Grand Prix sange fra både ind- og udland.

-I må gerne synge og danse med, hvis I kender sangene, lød opfordringen flere gange fra scenen.

Den opfordring tog publikum til sig og både sang og dansede. Da Birthe Kjær og hendes to korpiger dansede linedance, fulgte publikum med så godt de kunne på pladsen.

Masser af aktivitet

Glostrup Festivals lørdagsprogram lagde ud klokken 12 med Gurli Gris. Børnefamilierne med de mindste børn fyldte foran scenen, og de fyldte i en lang kø, hvor børnene fik mulighed for at tage et billede med Gurli Gris.

Da Barbera Moleko kort efter svedte på scenen med hittet ’gør mig lykkelig’, var det nok den følelse mange på pladsen stod med, på en lækker sommerdag i Egetræernes skygge. Og da hun sluttede af med sin version af Tøsedrengenes 80’er-hit Indianer, stod der masser af mennesker og sang med.

Det var dog ikke kun på den store scene, der var aktiviteter. Rundt omkring på pladsen var der masser af små og store aktiviteter.

Ved Danske Bank kunne man købe en kop kaffe. Pengene gik dog ikke i bankens pengekasse, men videre til Frelsens Hær.

Der var hoppeborge, en karrusel, nogle små elektriske biler og Klatreskoven havde åbent.

Flyttet

De første tre udgaver af Glostrup Festival blev afholdt på fodboldbanerne på den anden side af Glostrup Hallen. I år var festivalen dog nødt til at flytte til Egeparken, da der på fodboldbanerne er ved at blive anlagt en ny kunstgræsbane. For ikke at forstyrre det anlægsarbejde blev festivalen flyttet til Egeparken.

Det betød, at der ikke var plads til et tivoli i år, ligesom alle aktiviteterne måtte rykke lidt sammen. Den store scene pegede væk fra de nybyggede lejligheder ved siden af, så man kunne stå i skygge af egetræerne i den ene side af pladsen eller i solskin i den anden side af pladsen. Det fik også festivalen til at kalde sig for Vestegnens smukkeste festival med henvisning til Smukfest i Skanderborg, der bliver afholdt i en bøgeskov.

God festival

Blandt publikum var den nye placering meget populær.

– Det er lidt mindre, end det plejer at være, men det er blevet mere hyggeligt, og det er et flottere sted. Nu føles det som en festivalplads. De kalder det selv smukfest, det er lidt rigtigt, det er perfekt, at man selv kan vælge, om man vil stå i sol eller skygge, siger Natacha Petersen på 30.

Hun var på festival med Mike Christensen på 34. Han var også glad for festivalen.

– Jeg synes det er en god festival. Jeg savner måske lidt diversitet i udvalget af drikkevarer. Der er også lidt stille mellem musikken på den store scene. De store navne kunne nok godt spille lidt tættere på hinanden, siger han.

De to var primært kommet for at høre Mads Langer, der lukkede den store scene med et væld af hits, blandet andet om en elefant i en porcelænsbutik.

– Det er bare lækker musik, siger Mike Christensen.

Mike havde også sin søn Leo på 2,5 år med. Leo var mest med for at møde Gurli Gris, men lige efter Birthe Kjær koncerten havde han fået en ny favoritkunstner.

– Birthe, Birthe, Birthe, råbte han.

Stort publikum

I den lille pavillon i Egeparken holdt Glostrup Musikskole til. Her spillede og sang musikskolens elever. Normalt er det primært forældre og familie, venner og andre musikskolelever, der kommer til musikskolens koncerter. Men til Glostrup Festival gik mange forbi den lille pavillon for at høre et par numre.

En af dem, der optrådte, var William Wulff-Hansen. For ham var det stort at optræde for så mange mennesker.

– Jeg var lidt nervøs, men det var fedt at prøve. Jeg sang min egen sang og en anden. Det var fedt at synge min egen sang foran så stort et publikum. Den handler om ungdomslivet, at man kan gøre nogle dumme ting, når man er ung. Den handler også om en pige og om kærlighed og om sjov og ballade, sagde han.

Tilfredse arrangører

Lørdag var der ligesom fredag lidt over 4.000 mennesker gennem porten til Glostrup Festival. Det var arrangørerne godt tilfredse med.

– Det var en rigtig god dag med flot festivalvejr, så 4.000 mennesker er et fint besøgstal. Der kom en tordenbyge seks minutter over 11, og vi lukkede klokken 11, så det passede perfekt, siger Lotte Olsen, der er ansvarlig for festivalen i Glostrup Kommune.

Hun roser de mange frivillige, der fik festivalen til at fungere.

– Vores frivillige er så seje, at de gider stille op og hjælpe. Uden dem kunne det ikke lade sig gøre. De gjorde det rigtig godt. Der var mange, der lige tog et par timers ekstra arbejde, når de kunne se, at det brændte på, det var rigtig godt, siger Lotte Olsen.