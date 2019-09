Ferieviking blev en succes

Mette Bom fra Glostrup Bibliotek havde taget det rigtige udstyr på til at trække lod i konkurrencen, hvor man skulle tyde runer. Foto: Peter Storm Hansen

GLOSTRUP. En sommeraktivitet med skattejagt på skole tiltrak over 100 deltagere. De mange mennesker på skolerne betød mindre hærværk

Af Jesper Ernst Henriksen

I sommerferien var der i Glostrup Kommune arrangeret en slags orienteringsløb og skattejagt på alle skolerne, hvor man skulle finde forskellige poster med runer, og derefter på biblioteket oversætte runerne til et kodeord.

Pænt over 100 familier gennemførte aktiviteten, i håbet om at vinde nogle af præmierne, nemlig en tur i Glostrup Bio med sodavand og popcorn for hele familien, som var præmien for hver af skolerne, og hovedpræmien for hele kommunen, nemlig en tur i Tivoli for hele familien.

– Jeg synes, at ferieviking har været en succés, med så mange deltagere. Det tyder også på, at den trafik, der har været på skolerne i forbindelse med ferieviking, har bidraget til et lavt niveau af hærværk i sommerferien, så jeg regner absolut med, at vi laver en tilsvarende aktivitet til næste år, siger Lars Jonas­son, kriminalpræventiv k­oordinator ved Glostrup Kommune.

Ferieviking blev gennemført i samarbejde mellem Glostrup Bibliotek, Glostrup Kommunes kulturafdeling og kriminalpræventiv koordinator Lars Jonasson.

Vinderne blev trukket i mandags. Det var Mette Bom fra Glostrup Bibliotek, der optrådte som lykkens gudinde og blandt de rigtige besvarelser trak de i alt seks vindere, der har fået direkte besked.