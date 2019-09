Flot koncertsæson i vente

GLOSTRUP. Foreningen Glostrup Kulturhus, der arrangerer koncerter i blandet andet Glostrup Bio, starter koncertsæsonen på fredag. Der er allerede booket flere store navne frem til slutningen i maj næste år

Af Jesper Ernst Henriksen

Sæsonen for udendørs koncerter sluttede forrige weekend, da Glostrup Festival blev afholdt og den sidste koncert på Glostrup Torv blev spillet. Den kommende weekend starter sæsonen for indendørs koncerter. Her er foreningen Glostrup Kulturhus den største arrangør i Glostrup. De har store forventninger til sæsonen.

– Vi er ret stolte af det program, vi har sat sammen til denne sæson. Vi præsenterer nogle af de kunstnere, der virkelig forstår at sætte gang i en fest. Og enhver koncert hos os skal gerne opleves som en fest, siger formand Flemming Brandt.

Tre af Shubberne

Sæsonen starter den 13. september med Den Danske Mafia, der er kendt for at spille rock, men som denne gang vil sætte strøm til John Mogensens elskede sange.

Den 26. september 1969 udkom The Beatles’ berømte album, Abbey Road, og 50 år og én dag senere kommer Danmarks bedste kopiband, Rubber Band, til Glostrup Bio med et program, der hylder netop Abbey Road. Det er mange års rockhistorie, der er repræsenteret, når Peter Ingemann og Stig Møller indtager scenen sammen med Hans Fagt og Jens Haack.

– Det er en særlig glæde at kunne præsentere legendariske Moonjam med brødrene Kærså, der denne gang har saxofonisten Bobby Rickett med. Midnight Blues vender tilbage og spiller rock og blues, siger Flemming Brandt.

Efterårssæsonen slutter med den traditionelle julekoncert med Glostrup Byorkester. Der er gratis adgang til julekoncerten, hvor der desuden er gløgg til de voksne og slikposer til børnene – sponsoreret af Folkebladet.

Også vinter-/forårsprogrammet byder på lidt af hvert som for eksempel en jamsession med hovedvægt på rockabilly, Billy Cross solo, The Bowie Tribute og Elisabeth.

Lions Club i Glostrup har også i år inviteret til koncert med Lune Larsen & Søren Sebber, hvor overskuddet går til Lions sociale arbejde i byen.

Sæsonen slutter med et brag af en koncert med Shu-bi or not Shu-bi, hvor hele tre af de oprindelige medlemmer af Shu-bi-dua medvirker i det seks-mands store band.