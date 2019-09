Første spadestik på Pilehavehus

Børnene fra Birkely og de ældre fra Pilehavehus kommer til at bo tæt på hinanden.

VALLENSBÆK. Børnene fra Birkely og beboere fra Pilehavehus mødte onsdag op for at overvære første spadestik til 16 nye ældreboliger. Det er nok ikke sidste gang de mødes

Af Jesper Ernst Henriksen

Som en del af budgetaftalen for 2018 for Vallensbæk Kommune blev det aftalt at udvide Pilehavehus med to ekstra blokke, der i udtryk minder om de eksisterende.

I onsdags blev første spadestik taget til dem.

– Jeg glæder mig til, at vi kan byde de nye beboere velkommen i Pilehavehus, siger Alice Frederiksen, der er formand for beboerforeningen i Pilehavehus og med i byggeriets styregruppe.

Det var Vallensbæks borgmester, Henrik Rasmussen, og udvalgsformanden for Social- og Sundhedsudvalget, Jytte Bendtsen, der tog første spadestik til det, der bliver til 16 nye lejligheder på Pilehavehus.

– Jeg er glad for, at vi nu er i gang og taknemmelig for det gode samarbejde, vi har haft i styregruppen. Jeg tror, at alle i styregruppen har fået sat deres fingeraftryk på byggeriet, siger Jytte Bendtsen.

Generationsmøde

Til det første spadestik, som blev præget noget af den silende regn, var både beboere fra Pilehavehus og børn fra Birkely, der ligger lige ved siden af.

De to grupper får forhåbentlig gavn af hinanden i fremtiden.

– Seniorerne skal få lov til at blomstre her i området. Og de skal vide, at de er rige på livet, og at det giver værdi, når de giver deres erfaringer videre til de næste generationer, sagde Henrik Rasmussen i sin tale, mens regnen skyllede ned over ham og forsamlingen.

Judy Svendsen, der er dagtilbudsleder i Birkely, glæder sig til, at de rykker ind i deres nye institution, men også til at Pilehavehus rykker tættere på.

– Jeg håber, at vi kan komme til at besøge hinanden meget mere. Alle de ældre beboere fra Pilehavehus, skal være hjertelig velkomne i Birkely, siger hun.

Arbejdet er i gang

Henrik Rasmussen og Jytte Bendtsen tog de første to spadestik, men det var kun startskuddet.

Fra nu af tager byggeleder Jonas Thygesen fra SB Entreprise A/S og hans hold over. De skal rydde, støbe og bygge indtil, der i foråret 2021 står en færdig udvidelse af Pilehavehus klar.

Fra på mandag går holdet i gang med at rydde pladsen for træer og buske, så byggepladsen kan etableres. Men det, Jonas glæder sig mest til, er, at få lov til at støbe fundamenter og sætte beton­elementer op.

– Så snart vi kan støbe og sætte betonelementer, så kan beboerne på Pilehavehus, børn og pædagoger i Birkely og de resterende borgere se, at her er vi i gang med at opføre den nye del af Pilehavehus. Det er derfra, at det tager fart, siger byggeleder Jonas Thygesen.