Foredrag om nåde og frelse

GLOSTRUP. Som optakt til kulturnatten, hvor Glostrup Sogn inviterer til drop-in dåb i Glostrup Kirke, bliver der afholdt to foredrag

Af Jesper Ernst Henriksen

Som optakt til kulturnatten, hvor Glostrup Sogn inviterer til drop-in dåb i Glostrup Kirke, bliver der afholdt to foredrag. Nummer et er afholdt, nummer to bliver tirsdag den 1. oktober klokken 19.30. Her vil sognepræsterne Dorte Thomsen og Malene Højen Lundqvist tale om emnet ”Hvad betyder nåde, tilgivelse og frelse?”

De beskriver emnet således: I det særlige hus, vi kalder kirken, lyder de allerstørste begreber: Nåde – Tilgivelse – Frelse. Det er store ord, og man kan blive helt svimmel af at høre om – eller erfare – de ting, som vi tror på, at Gud er i stand til.