Fremgang i erhvervsklima

VALLENSBÆK. Vallensbæk Kommune har det bedste erhvervsklima på Sjælland ifølge Dansk Industris årlige måling

Af Jesper Ernst Henriksen

I Dansk Industris årlige måling af det lokale erhvervsklima, indtager Vallensbæk en samlet 15. plads blandt landets 98 kommuner. Dermed er kommunen på to år, kravlet 42 pladser op på listen over kommuner med det bedste erhvervsklima. 15. pladsen er kommunens højeste placering i de ti år undersøgelsen er foretaget, og Vallensbæk er den kommune, der rangerer højest på Sjælland i 2019.

Målingen baserer sig på ni forskellige faktorer. Svarene fra virksomhederne tæller en tredjedel af det samlede resultat, og der er ros fra det lokale erhvervsliv. Når det gælder for eksempel samarbejdet mellem skoler og erhvervsliv og det generelle uddannelsesniveau, samt infrastruktur og transport og kommunens omdømme, ligger Vallensbæk helt i top.

Det samme gælder sagsbehandlingen for virksomhederne, hvor Vallensbæk hopper 61 pladser op på listen. Samme flotte placering tegnede sig også i en undersøgelse af Dansk Byggeri før sommerferien. Borgmester Henrik Rasmussen (K), glæder sig over Vallensbæks flotte placering.

– De gode resultater er udtryk for et målrettet arbejde med at lette og smidiggøre vores service til virksomhederne, især også for de mange iværksættere. Vallensbæks placering som de bedste i landet, når det gælder samarbejdet om uddannelse er særligt opmuntrende. Uddannelsen af vores unge til fremtidens arbejdsmarked og samarbejdet med virksomhederne om de rette kompetencer, er et af de områder, som vi gerne vil udvikle endnu mere i fremtiden sammen med det lokale erhvervsliv, siger han.

12. november 2019 afholder Vallensbæk Kommune Virksomhedernes Dag, hvor lokale virksomheder inviteres til oplæg og dialog om, hvordan samarbejdet mellem erhvervslivet og kommunen kan styrkes yderligere.