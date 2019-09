Frivillig i årtier

Benny Hindse Hansen fik årets frivilligpris. Foto: Glostrup Kommune

GLOSTRUP. Årets frivillige i Glostrup Kommune er Benny Hindse Hansen, der i rigtig mange år har været frivillig i idrættens tjeneste

Af Jesper Ernst Henriksen

Søndag i forrige uge blev de frivillige i Glostrup fejret med en stor fest i Glostrup Hallen. Her fik de brunch og Susse Wold var holdt en tale. Vinderen af Glostrup Kommunes Frivillighedspris blev også afsløret.

– For at komme i betragtning til prisen, skal man – som person eller som en gruppe – have gjort en forskel ved at yde en særlig frivillig indsats i kommunen gennem en årrække, at yde en særlig indsats for andre mennesker samt at være et godt eksempel for andre, sagde borgmester John Engelhardt i sin tale, inden han afslørede, at modtageren blev Benny Hindse Hansen.

– Benny, du vinder prisen for dit mangeårige virke som formand for Glostrup Samvirkende Idrætsforeninger (GSI), sagde han.

GSI er en paraplyorganisation, som består af cirka 30 idrætsforeninger i Glostrup Kommune. Udover formandskabet i GSI har Benny Hindse Hansen også været formand for Folkeoplysningsudvalget i Glostrup Kommune siden 1991 og har i en årrække været formand for IF 32 Fodbold frem til 1990.

– Du fortjener en ganske særlig anerkendelse for dit mangeårige engagement og virke med foreningerne i Glostrup. Du har gjort en stor forskel i Glostrups foreningsliv. Tak for det. Din indsats igennem så mange år er både beundringsværdig og prisværdig, sagde John Engelhardt.

Med Glostrup Kommunes Frivillighedspris følger et diplom, en buket blomster og 5.000 kroner.