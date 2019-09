Frivillig i fodboldklubben i fem årtier

Leif Hansen har været frivillig i Brøndbyernes IF i 50 år. Det bliver fejret på fredag. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. For 83-årige Leif Hansen er Brøndbyernes IF ikke blot en fodboldklub, det er en livsstil. Fredag bliver han hyldet for sin store indsats gennem 50 år i fodboldklubben

Af Robert Hendel

I mere end halvdelen af sit liv, har Leif Hansen på 83 lagt utallige timer i Brøndbyernes IF som frivillig.

50 år er det blevet til for manden, der egentligt bare begyndte som miniput-træner i klubben i 1968.

– Jeg begyndte som træner på opfordring fra en kammerat. Vi havde to drenge, som spillede på samme hold, og derfor så vi en del til hinanden, fortæller Leif Hansen om det, der blev begyndelsen på et halvt århundrede som frivillig i den lokale fodboldklub.

Det blev til seks år som træner, inden Leif Hansen tog en pause fra trænergerningen.

– Det med at bruge to til tre dage om ugen på faste tidspunkter, det passede dårligt i forhold til resten af min tid. Så jeg sagde, at jeg måtte stoppe, siger han.

Umiddelbart forestillede Leif Hansen sig ikke, at han skulle tilbage til fodboldklubben. Der gik dog ikke mange måneder, før Leif Hansen igen blev kontaktet af klubben.

Her blev han spurgt, om han var interesseret i at stille op til bestyrelsen, som manglede en kasserer.

– Jeg mente jo ikke, at jeg som sådan havde gjort mig specielt bemærket i den henseende, så jeg kunne være den udvalgte på den måde, men jeg tænkte, at det kunne jeg vel nok finde ud af. Jeg syntes selv, at jeg var fornuftig til at lægge tal sammen og den slags. Så det sagde jeg ja til i 1974, forklarer Leif Hansen om sin tilbagevenden til Brøndbyernes IF, hvor han i 27 år vogtede klubbens pengekasse.

Anonym kassemester

Da Leif Hansen kom i bestyrelsen i 1974, var Brøndby lige rykket op i landets tredjebedste række, og Per Bjerregaard havde året forinden afløst Borgmester Kjeld Rasmussen som formand i klubben.

– Jeg har gået forholdsvist ubemærket hen, for folk interesser sig ikke for kasseren, medmindre der er uorden i kassen, tilføjer han.

Og styr på pengene havde Leif Hansen. Så godt, at han hurtigt fik ansvar for flere forskellige kassebeholdninger.

– Det er bare at holde tingene adskilt og lade være med at blande dem sammen på noget tidspunkt. Det er jo dér, det går galt, når man begynder at blande dem sammen, forklarer han.

Bogføringen kunne han lave indimellem, når han havde tid i modsætning til trænergerningen, der krævede, at han stod til rådighed på faste tidspunkter.

På den måde passede kassererposten godt til Leif Hansen, der i dagligdagen gjorde karriere som kommunal tjenestemand på rådhuset i Brøndby. Her havde han forskellige poster fra 1964 og frem til 1998, hvor han gik på efterløn som 62-årig.

Tid til flere opgaver

Afskeden med arbejdsmarkedet betød, at Leif Hansen kunne bruge endnu flere timer i Brøndbyernes IF. De fleste af opgaverne havde med penge at gøre. For 14 år siden blev han opfordret til at træde ind som revisor i støtteforeningen Forældre-BIF, som tidligere i år kunne fejre 50-års jubilæum.

Posten som revisor har han endnu, og det er langt fra den eneste opgave, Leif Hansen har påtaget sig.

Da den første sponsor­lounge blev bygget, skulle der på en eller anden måde være styr på, hvem der blev lukket ind. Derfor etablerede klubben en form for kontrol ved indgangen til loungen.

– Det blev så mig og en anden, der påtog os den opgave. Og den opgave er jeg så blevet hængende i, siger Leif Hansen.

I dag er han flyttet over på den anden side af stadion, hvor han tager imod de sponsorer, der har plads i Michael Laudrup Lounge.

Han hjælper en gang imellem med at tælle kontantbeholdningerne fra boder og billetsalg, når der har været kamp på stadion.

– De har jo alle en kontantbeholdning til rådighed. Det skal jo alt sammen tælles op og afleveres. Og det er der også nogle frivillige, der ordner, forklarer han.

Brøndby-veteran

I 1981 spillede Brøndbys førstehold sig op i landets bedste fodboldrække, der dengang hed 1. Division.

Samme år blev støtteforeningen BIF’s veteraner stiftet. I begyndelsen havde foreningen blot to medlemmer. Siden er der kommet flere til i det eksklusive selskab, der er en sammenslutning af gamle, veltjente ledere i klubben.

– Vi var en forholdsvis tæt kreds omkring Per Bjerregaard i de første år. Det er måske endt med, at vi er blevet en lidt sammenspist flok. Skal der nye til, skal alle være enige om, at vedkommende er den rigtige person, forklarer Leif Hansen.

For BIF’s veteraner er hovedformålet at støtte amatørklubben.

– Det gør vi engang imellem økonomisk, men også ved at stille vores ekspertise til rådighed, siger Leif Hansen og nævner Per Bjerregaard som et af de mest inspirerende mennesker, han er stødt på i sit møde med Brøndbyernes IF.

– Han kunne jo det der med at begejstre og sige “nu gør vi det”, og så gjorde vi det bare.

Visioner havde Per Bjerregaard nok af. Året efter klubbens første Danmarksmesterskab i 1985, indførte Brøndby som den første klub herhjemme fuldtidsprofessionel fodbold. Brøndby skulle med fuldtidsbetalte de spillere nå en europæisk semifinale indenfor fem år. Dengang var det utænkeligt, men ikke desto mindre lykkedes det – med et par måneders forsinkelse.

Faktisk var klubben blot to minutter fra finalen, da Rudi Völler dukkede op og ødelagde den drøm.

– Det var så tæt på, som det kunne være. Det havde været fantastisk at være kommet i finalen, så Völler kan vi ikke rigtigt lide, siger Leif Hansen med et smil.

Europæiske eventyr

Leif Hansen har været med på mange af Brøndbys Europa Cup-rejser som ansvarlig leder.

– Jeg har deltaget i mange af de officielle sammenkomster, der jo er i den sammenhæng. Der hygger man sig så over noget mad af en eller anden art, og så er der de officielle taler, der skal holdes og så videre, forklarer han.

Særligt turen til Karlsruhe i december 1996 husker han tilbage på, og det er ikke kun på grund af resultatet.

– De havde sådan et klublokale af en art, hvor de havde hængt menukortet fra alle de gæster, de havde haft besøg af i den sammenhæng. Og så havde gæsterne sat deres autograf på. Det skulle vi så også gøre, siger Leif Hansen om et af de øjeblikke, han husker allerbedst.

Et andet øjeblik, der står stærkt i Leif Hansens hukommelse, er den sensationelle sejr på Anfield i Liverpool i oktober 1995. Efter kampen ville Brøndby-lejren sige tak for kampen til folkene fra Liverpool.

– Men de var slet ikke til at få kontakt med. De stod helt forstenede derinde, erindrer Leif Hansen.

Ingen over fællesskabet

De mange rejser i fodboldklubbens tjeneste ville ikke kunne lade sig gøre uden opbakning hjemmefra.

– Min familie har haft en enorm stor betydning for, at det her har kunnet lade sig gøre. Heldigvis har jeg mødt stor forståelse for min store interesse hos min familie. Jeg er gift på 62. år, og begge mine drenge har været aktive i klubben, så Brøndby er på en eller anden måde i vores DNA, konstaterer Leif Hansen, der ser Brøndbyernes IF som én stor familie.

Han understreger flere gange, at Brøndby er en samlet klub, der består af et aktieselskab og en amatørklub, som hver især hjælper hinanden.

– Inde på stadion står der ”ingen over fællesskabet” på latin. Det har jeg min egen version af. Det er ikke et spørgsmål om, hvad klubben kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for klubben, siger han kraftigt inspireret af den tale, som John F. Kennedy holdt, da han blev indsat som præsident i USA i januar 1961.

For Leif Hansen er det et udtryk for et unikt fællesskab, at Brøndby er den klub, der har flest tilhængere rundt omkring i landet.

– Lige meget, hvor vi spiller, er vores fans massivt til stede. Somme tider flere end hjemmebanepublikummet – og de støtter jo fantastisk godt op, alle sammen, også i modgang, forklarer Leif Hansen.

I denne uge kan han lade sig hylde for fem årtiers tro tjeneste i Brøndbyernes IF. Et 50-års jubilæum er de færreste forundt.

Leif Hansen er én af de få, når han bliver fejret ved en reception i Brøndbyers IF’s klubhus på fredag mellem kl. 14 og 16.