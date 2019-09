Gæsterne mærkede naturen på dens dag

Årets tema var mærk naturen, i Glostrup kunne man blandt andet røre ved en fisk. Foto: Glostrup Kommune

HELE OMRÅDET. Søndag blev der afholdt Naturens Dag i Glostrup og Brøndby og Mosens Dag i Vallensbæk. Det var populært

Af Jesper Ernst Henriksen

Der var gang i aktiviteterne rundt om Ejby Mose i søndags. Der var rig mulighed for at prøve udfordrende aktiviteter som kanosejlads, bueskydning og tovbane, mens ponyridning, krible krable og skumfiduser over bål var mest populært hos de mindste. Ved mosebredden kunne de mange nysgerrige se og røre dagens fangst fra mosen.

– Vi afholder Naturens Dag, fordi vi gerne vil inspirere både små og store til at komme mere ud i naturen. Naturen er vigtig for os alle – den gør os opmærksomme, styrker vores sanser, den overrasker os og den får os til at slappe af. Og så gør naturoplevelser børn glade og sunde – ja, naturen er verdens bedste legeplads, udtaler Grøn Guide Ghita Lentz, der koordinerer dagen.

Bag arrangementet stod Glostrup Kommune i samarbejde med en række lokale foreninger bl.a. Spejderne i Ejby, Ejby-Glostrup 4H, Biavlerforeningen, Danmarks Naturfredningsforening i Glostrup samt Naturvejlederen fra Vestskovens Naturskole.

Mosens dag

I Vallensbæk var der også gang i aktiviteterne. Her hedder dagen Mosens Dag. Programmet bød på spændende nye aktiviteter som koncert og træplantning, samtidig med at de sædvanlige natur- og kulturaktiviteter stadig var i spil.

Og der var ingen grund til skuffelse – de cirka 1.200 gæster fik en dejlig dag i det milde efterårsvejr og Vallensbæk Moses smukke omgivelser.

Børnefamilierne kunne glæde sig over en fed koncert med rapduoen HipSomHap, som fik børnene til at danse og synge med på deres nye hit om Vestegnens Kæmper; ’Kæmperne kalder’.

Efter koncerten fulgtes børn og voksne med HipSomHap ned til mosen for at plante 25 nye egetræer i området. En aktivitet, hvor klimabevidsthed og familiehygge gik hånd i hånd. Efter en kort introduktion fra Vallensbæk Kommunes naturvejleder i, hvordan sådan et træ skal plantes, satte rapduoen i samarbejde med et par børn det første træ i jorden. Herefter stillede familierne op på række og plantede deres træ.

Planen er, at der bliver sat et skilt op ved de nye egetræer, så borgerne i fremtiden kan finde deres træ. Efter træceremonien fik familierne karse til hjemmegro som tak for hjælpen, og så var der spiselige træstammer og juice, og børnene fik taget selfies med HipSomHap.

Mosens Dag arrangeres af I/S Vallensbæk Mose og Vallensbæk Kommune sammen med Vestegnens Kulturuge.

Aktivitet ved volden

Også i Brøndby var der arrangeret aktiviteter af Brøndby Naturskole i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforenings Brøndby afdeling, kommunens vejplads, friluftsvejlederen samt spejderne fra Ulf Jarl.

200 børn og voksne havde nogle fantastiske timer i området ved Vestvolden med de mange aktiviteter i naturen.