Gør tandlægebesøget mere overskueligt

Det er de færreste mennesker, der glæder sig til det næste tandlægebesøg. For mange er besøget en decideret skrækdag fyldt med ubehag og frygt.

Hyppige tandlægebesøg er utrolige vigtige for dig og din mund, og jo mere du går til tandlægen des større er sandsynligheden for, at du undgår de store behandlinger. I følgende afsnit vil vi gennemgå to af de hyppigste behandlingsformer, som du med stor sandsynlighed kan komme ud for, og komme med gode råd og tips inden og efter behandling – og bare rolig, der er intet at være nervøs for. Det første gode råd er at finde en tandlæge du er tryg ved. Flere af de dygtigste tandlæger holder til i større byer, så find den nærmeste store by nær dig, og book en aftale. Bor du eksempelvis i København er der kvalitets-tandlæger på Østerbro og Frederiksberg, der altid står klar med den bedste behandling og rådgivning.

Fjernelse af visdomstænder

De fleste mennesker, der har overstået 20’erne har med stor sandsynlighed oplevet en genkendelig smerte i kindtænderne. Det er visdomstænderne, der gerne vil frem. Det er tredje og sidste sæt af de store kindtænder, og derfor kan smerten nogle gange være ubærlig, hvilket ofte leder til operation af din visdomstand. Da en visdomstanden både kan være fremme i skoene og synlig i bagerste del af kæben og samtidig være nærmest usynlig er operationen vidt forskellig alt efter, hvordan dine visdomstænder opfører sig.

Før operationen skal du til samtale med din tandlæge, så han eller hun kan vurdere omfanget på indgrebet. Operationen er velkendt for alle tandlæger, så du kan være helt rolig på, at der ikke forekommer uforudsete problemer, og det sker selvfølgelig under lokalbedøvelse 100% smertefrit.

Det eneste du skal være opmærksom på er, at der er mulighed for at modtage beroligende medicin, hvis du lider af angst for tandlægebesøg eller operationer. I så fald skal du have en ledsager med, der kan følge dig hjem når du har gennemgået operationen. Efter operationen skal du tage det stille og roligt og være klare på, at der kan være lidt blødning omkring tanden, men det er ganske normalt.

Rodbehandling

En anden hyppig mulighed for dine tænder er, at de skal igennem en rodbehandling. Dette kan enten skyldes at tænderne har caries, et traume, en fraktur, revner i tanden eller af retentionsmæssige årsager. Det er vigtigt, at du holder øje med om dine tænder har symptomer på en beskadiget nerve eller en betændt tand. Hvis der er en betændelse i tanden, vil der være smerter ved koldt og varmt. Der kan være voldsomme jagende smerter fra tanden og det kan være svært at sove. Der kan være spontane og periodiske smerter, som opstår uprovokeret såvel som provokeret.

Til trods for mange skrækhistorier om rodbehandling, der gør ondt som bare pokker, så er indgrebet altid 100% smertefrit. Sørg for at få tjekket dine tænder så ofte som muligt, og hvis du oplever uregelmæssig smerte i tænderne ved tygning eller når du drikker koldt eller varmt væske, så besøg din tandlæge. Det er bedre at være på den sikre side!