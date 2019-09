Hele Glostrups kræmmer sagde stop

Perle Anni Borgstrøm-Bech har i næsten 30 år drevet kræmmermarked i Glostrup. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. I en menneskealder har Perle Anni Borgstrøm-Bech drevet kræmmerloftet på Hvissingegården. I sidste måned sagde hun stop for at passe sin syge mand

Af Jesper Ernst Henriksen

På loftet på Hvissingegården lå indtil sidste måned Kræmmerloftet. På det, der engang bare var et støvet høloft, har der de sidste næsten 30 år været kræmmermarked en gang om måneden. Gamle reoler er fyldt med alt fra en udgave af turen går til London fra midten af 70’erne til porcelæn, der er som taget lige ud af din mormors køkkenskabe.

Her har Perle Anni Borgstrøm-Bech drevet kræmmermarked, som hun selv var med til at starte.

– Det var et møgbeskidt loft med meterlange spindelvæv ned fra loftet. Jeg har gået og skuret gulvet og etableret det, efterhånden som vi fik reoler. Det har været skægt at bygge op. Jeg har haft det princip, at det skal være de gratis glæder. Det skal ikke være udgifter, det skal være indtægter. Hvis jeg har fået et reolsystem med låger, så har jeg taget lågerne af og snedkereret ekstra hylder af lågerne, siger hun.

Stoppede brand

Med en rød sweater, en høj, sort hat og et skævt smil er Perle en institution i Hvissinge. Især hatten har en særlig historie.

– Det er min fars høje hat. Den gav han mig, da jeg havde åbent første gang. Det skal være sådan, at jeg har den på. Når jeg møder folk nede i byen, så kan de ikke kende mig, fordi jeg ikke har min hat på. Den er død varm om sommeren, men jeg skal have den på, siger hun.

For et par år siden var det faktisk heldigt, at Perle og hendes mand havde indrettet loftet.

– Gardinerne er syet af overskudsstof fra min mands forretning. Vi havde en brand, hvor en pyroman stak noget ind under og prøvede at brænde gården ned. Hele det stribede forhæng dernede, der brændte bare et lille hul, det er nemlig syet af brandhæmmende stof. Hvis ikke det var det, så var hele den firlængede gård røget, sagde brandvæsnet efterfølgende, fortæller hun.

Frivilligt

Perle Anni Borgstrøm-Bech har gjort det frivilligt for at rejse penge til IF 32. Hvor mange, vil hun ikke ud med.

– Det er kassereren fra IF32 og mig, der ved det, men jeg tror godt jeg kan sige, at de er glade for mig, siger hun.

For hende startede det med en mand, der var aktiv i IF32.

– Da jeg startede, var jeg gift med en fodboldspiller. Når han spillede fodbold, kunne jeg lige så godt lave noget andet. Jeg dyrker slet ikke sport, jeg er ikke en sportspige, men jeg har heller ikke haft tid, fortæller hun.

Selvom de kun har åbent en dag om måneden, har der været meget arbejde i det for Perle og hendes mand.

– Sommetider gik min mand og jeg her og arbejdede 14 dage i træk. Så ryddede vi en hel afdeling og gjorde rent med sæbevand og kiggede alle tingene igennem. Vi ligger mange timers arbejde. Når folk har ringet efter os, har vi kørt ud og hentet tingene. Jeg har også været sælger i bankohallen og passet klubhuset, siger hun.

Man kan få så meget

Blandt nipsgenstande, gamle vinylplader og alle de andre klassiske loppefund går en lille håndfuld mennesker rundt. Det er mennesker i alle aldre, der kommer forbi Perle for at gøre gode fund.

I dag er en yngre kvinde på jagt efter noget serveringsporcelæn. Hun skal snart holde bryllup, og det er billigere at købe gamle serveringsfade af Perle, end det er at leje dem. Så kan man altid give dem til velgørenhed igen bagefter. Det bliver dog ikke til Perle, der havde sin sidste åbningsdag i midten af august.

– Nu har jeg valgt at stoppe, nu er det min mand, det handler om. Han er blevet alvorligt syg, så jeg er nødt til at prioritere ham, siger hun.

Manden er også årsagen til det lidt særprægede navn. Oprindeligt er hun døbt Anni, men da hun skulle finde en ny mand, begav hun sig ud på internettet. Her brugte hun brugernavnet Perle, så fra første date, har hendes nuværende mand kaldt hende Perle. Den foregik i øvrigt på et kræmmermarked.

– Man kan få så meget gammelt lort på et kræmmermarked, jeg fik min mand, siger hun.