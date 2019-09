Hvem sagde, der mangler ærlighed?

DEBAT. Af Lise-Lotte Kiær, Gyvelvej 6, 2600 Glostrup

Af Lise-Lotte Kiær, Gyvelvej 6, 2600 Glostrup

Fredag den 23. august klokken 14.30 ventede jeg på S-toget mod Valby. Jeg skulle lige sende en sms besked, toget kom og jeg steg på uden min hvide jakke. Et ægtepar viftede med armene for at vise, de havde set den.

Jeg hoppede af på Brøndbyøster og tog retur til Glostrup, men jakken var væk.

Men her skal lyde en tak til ægteparret, som havde bragt min jakke ned til 7-Eleven, hvor to søde piger havde passet på den, også tak til jer.

Min aften blev ekstra god med denne oplevelse.