Idrætsdag skabte nye bekendtskaber

Siddende hockey var blandt aktiviteterne til idrætsdag for beboerne på Pilehavehus og Løkkekrogen.

VALLENSBÆK. Ældre borgere fra Pilehavehus og yngre beboere fra bofællesskabet i Løkkekrogen var torsdag samlet for at bevæge sig i hinandens selskab til en fælles idrætsdag

Af Jesper Ernst Henriksen

Solen skinner på beboerne fra både Pilehavehus og Løkkekrogen, da der torsdag er idrætsdag.

De har samlet sig om havebordene ved petanquebanen på Pilehavehus. Alle er forventningsfulde og klar til dagens idrætsdag, hvor de skal dyste i blandt andet siddende hockey.

– Jeg skal være på vinderholdet, siger Christina Løfqvist afdelingsleder i hjemmeplejen.

Til det svarer Henry Killian, der bor med sin kone på Pilehavehus:

– Det kan du ikke, for der skal også være plads til mig.

Opvarmningen til efterårets idrætsdag for Pilehavehus og Løkkekrogen foregår om havebordene. Siddende kaster beboere og personale ærteposerne mellem hinanden og fortæller, hvad de hedder, når de griber posen. Både ærteposer og friske kommentarer flyver gennem den varme efterårsluft, mens legen er i gang.

Beboere, SOSU-medarbejdere og pædagoger på Pilehavehus eller Løkkekrogen kender hinanden særdeles godt i forvejen. Med ærteposelegen kommer de til at kende hinanden endnu bedre på tværs af institutionerne.

– Alting er sjovt i dag. Jeg er veltrænet i hockey, for jeg spiller hockey på mit arbejde, siger Casper Jørgensen, beboer på Løkkekrogen.

Relationer og samvær

For Per Nielsen Alstrup, der er afdelingsleder i bofællesskabet, handler det om at skabe værdi for borgerne gennem glæde, nye bekendtskaber og bevægelse.

– Der er en værdi i idrætsdagen, som ikke kan måles og vejes, siger han.

At være sammen om en idrætsdag skaber både glæde for beboerne, medarbejderne og de pårørende. Liff Hansen, der er mor til og værge for en beboer fra Løkkekrogen, sætter pris på de relationer, der skabes på tværs mellem de nærtliggende institutioner i Nord – herunder Pilehavehus og Løkkekrogen. Willi Thøgersen, der har boet i Pilehavehus igennem længere tid, kender de fleste af de andre beboere. Derfor sætter han også stor pris på, at de i fællesskab med Løkkekrogen og deres beboere kan holde en fælles idrætsdag.

– Det er dejligt at holde idrætsdag sammen med beboerne fra Løkkekrogen. De er friske glade og søde, siger han.