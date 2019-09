Indvielse af nye lokaler

GLOSTRUP. Onsdag 25. september fra kl. 19 til 21 indvier Unge for Ligeværd Storkøbenhavn, sin nye klub på Søndervangskolens SFO’s lokaler på Florasvej i Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

I klubben er der mulighed for socialt netværk, hygge og samvær omkring film, sport, musik og sang. Det er også muligt at få hjælp til praktiske problemer, såsom økonomi, lejlighed, uddannelse o.lign. Alle er velkommen til at se og besøge klubben og kan få en snak om Ligeværd.