Kage med deltager fra Den store bagedyst

Jesper Hemmingsen fra Den store bagedyst deler kanelbullar ud i Glostrup på lørdag. Foto: pressefoto

GLOSTRUP. Jesper Hemmingsen fra ’Den store bagedyst’ deler lørdag kage ud foran HTH i anledning af Electrolux’ 100 års jubilæum

Af Jesper Ernst Henriksen

Electrolux kommer i anledning af mærkets 100 års jubilæum til Glostrup for at invitere hele byen på gratis kager. Det svenske mærke har fået Ditte Julie Jensen og Jesper Hemmingsen fra ’Den store bagedyst’ til at lave deres egne versioner af svenske kageklassikere som kanelbullar med blåbær og marcipan eller prinsesstårta. Du kan endda møde Jesper Hemmingsen – og få hans hemmelige opskrift gratis med hjem. Du kan også prøve Augmented Reality og deltage gratis i konkurrencen om at vinde Electrolux’ helt nye ovn, der gør madlavning til en leg.

– Vi glæder os meget til at komme til Glostrup, og vi håber, at så mange som muligt har lyst til at komme med til vores fejring, hvor vi står klar med gratis kage og opskrifter, konkurrence og gratis rådgivning. Så kom forbi og få en snak med os, lyder opfordringen fra Thomas Brinch-Møller fra Electrolux.

Arrangementet foregår ved HTH Glostrup den 21. september fra klokken 10-15. Jesper Hemmingsen kommer klokken 10-13.