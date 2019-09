Kendt komiker optrådte på skole: Jokede med kræft

Komikeren Geo optrådte i sidste uge på Brøndbyøster Skole, hvor han gav de ældste elever en prøve på, hvordan man kan bruge humor til at bearbejde svære emner. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Komikeren Geo tryllebandt elever på Brøndbyøster Skole med fortællingen om sit eget kræftforløb tilsat humor og selvironi. Det lærer os at bearbejde svære emner, lyder det fra eleverne bag arrangementet

Af Robert Hendel

Humor kan være en hjælp, når unge mennesker skal tale om tunge emner som sygdom og sorg.

Det demonstrerede stand up-komikeren Christian Geo Heltboe under et besøg på Brøndbyøster Skole i sidste uge. Han har gennem to årtier indtaget comedy-scener i hele Danmark under sit mellemnavn Geo.

Showet er en del af projektet ”Kids Talk”, som eleverne på Brøndbyøster Skole har stablet på benene i samarbejde med lærerne.

Her bliver forskellige gæster, udvalgt af eleverne selv, inviteret ud på skolen for at fortælle om noget, der kan inspirere eleverne.

Geo var første oplægsholder i rækken, og han tog under sit besøg udgangspunkt i sit eget sygdomsforløb, da han underholdt de ældste elever på skolen med sine historier om alt lige fra pinlige sædprøver og kønsbehåring, der falder af, til portører, der ville have ham til at fortælle jokes på operationsgangen. I 2011 fik komikeren konstateret testikelkræft, og senere blev han ramt af sygdommen i den ene lunge.

Siden har han turneret med showet ”Kemo og comedy”, hvor han med humor og selvironi giver en indføring i tilværelsen som patient i det danske sygehusvæsen. For Geo blev humoren netop et våben i kampen mod kræft og den opslidende kemobehandling.

Ros til publikum

Det var første gang, Geo optrådte med kræft som tema for elever i folkeskolen, og han var positiv over modtagelsen blandt tilhørerne.

– De var jo dejlige og stille. De grinede også på de rigtige tidspunkter, siger Geo om sin optræden foran de unge elever.

Han kunne dog godt mærke, at eleverne grinede på andre tidspunkter end det sædvanlige publikum, han optræder for.

– De har jo en anden referenceramme, end voksne har. Måske er forskellen ikke så markant, men jeg kunne godt mærke, at der var nogle enkelte steder, hvor jeg tænkte, at de grinede anderledes af det, end en voksen måske ville gøre, fortæller den kendte komiker.

At eleverne var stille under showet, tager han som et tegn på, at eleverne lyttede og observerede, hvordan humor kan fungere som et redskab i forhold til meget ømtålelige emner.

– Der er mange børn, der har kriser inde på livet, så måske de kunne relatere til det, lyder det fra Geo, der også roser eleverne for et godt arrangement.

– Sceneforhold, lys og lyd var jo nærmest mere professionelle end som mange andre arrangementer, man er til, vurderer komikeren.

Lærer af de voksne

En tilfældighed var det langt fra, at Geo var den første gæst til Kids Talk.

– Vi kom ind på, at han skulle tale om kræft, så børnene kan lære om livet, og hvordan man kommer igennem det, forklarer Amalia Mølgaard, der er en af de elever, der har arrangeret Kids Talk.

Til daglig går hun i 7. klasse på Brøndbyøster Skole, og hun fortæller, at formålet med arrangementet er, at eleverne fra 6. til 9. klasse skal lære, hvordan forskellige offentlige personer tackler svære situationer.

– Jeg tror, at de voksne nok tager det mere alvorligt i stedet for at grine. De tænker nok, at det er synd for ham, mens vi måske ser op til ham og tænker, at man godt kan komme igennem de svære ting, siger Amalia Mølgaard.

Det kan skolekammeraten Amanda Borup Kolding Schou nikke genkendende til. Hun har selv haft haft cancer tæt inde på livet.

– Min fars onkel har kræft lige nu, og det er hårdt for os.

Hun har dog lært noget af dagens session med Geo.

– Alt behøver ikke være trist, selvom det kan være dårligt for folk. Man kan også prøve at fokusere på de gode ting og nyde dem, mens man har dem, selvom det godt kan være svært, siger Amanda Borup Kolding Schou, der også går i 7. klasse og er blandt arrangørerne af Kids Talk.

Geos historie er et godt eksempel på, hvordan man kan komme videre efter et alvorligt sygdomsforløb, supplerer Mads Elkær Olsen, der også er har været med til at arrangere Kids Talk på Brøndbyøster Skole:

– Geo er kommet igen efter at have haft en lang og dårlig periode i sit liv, og nu han fået et godt liv igen.

Bliver ambassadører

Kids Talk er inspireret af de berømte TED Talks, der opstod 1980’erne omkring Silicon Valley i Californien. Her var formålet at udbrede idéer, der er værd at sprede.

Emnerne spænder vidt, men fælles for alle oplæg er, at talerne har op til 18 minutter til at præsentere deres idéer på en så opfindsom og engagerende måde som muligt. Sådan bliver det også på Brøndbyøster Skole.

– Det handler om, at skolen her i Brøndbyøster gerne vil åbne sig for omverdenden i langt større udstrækning, end vi har gjort før. Vi vil vise, at vi tager eleverne meget mere alvorligt, forklarer Christian Jensen, der er viceleder for udskolingen på Brøndbyøster Skole.

Idéen til Kids Talk kommer fra den svenske miljøaktivist Greta Thunberg, der trods en ung alder har formået at skabe en folkebevægelse med fokus på klimaet.

– I virkeligheden er verden slet ikke så firkantet, som vi går og tror. Det er det, eleverne får mulighed for at opleve med det her projekt, siger viceskolelederen og forklarer, at holdet bag Kids Talks består af en gruppe elever, der aktivt har søgt om at blive ambassadører for skolen.

Går nye veje

Det er hensigten, at eleverne som ambassadører skal uvikle sig til at være andet end blot elever på skolen.

Ifølge viceskoleleder Christian Jensen er planen, at projektet med elevambassadører skal forplante sig ned i mellemtrinnet og senere ned i indskolingen.

– Brøndbyøsters DNA og Brøndbyøster Skole skal handle om, at vi i langt større udstrækning er mere elastiske og transparante, end man har været før, siger han.

Det skal blandt andet ske ved at gå til undervisningen på en anden måde, end man tidligere har gjort på skolen.

– Vi kan sagtens være lidt uortodokse og lave en anderledes skoledag med udgangspunkt i, hvordan eleverne gerne vil have det – ikke hvordan lærerne ser det. Det er dér, ambassadørerne kommer ind i billedet, forklarer viceskolelederen.

Idéen om medbestemmelse hilser eleverne meget velkommen.

– Jeg kan godt lide, at vi elever er med til at sætte vores præg på skolen. Så er det ikke kun de voksne, der styrer det hele. Vi har pludselig også noget at sige, siger Matilde Rasmussen Bilgrav, der går i 7. klasse på Brøndbyøster Skole og er blandt de elever, der er udvalgt til at være ambassadører for skolen.

Sammen med de øvrige elev-ambassadører er hun allerede i gang med at planlægge de næste Kids Talk.