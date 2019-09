Kommunen vil inddrage borgerne i ny handicap- og psykiatripolitik

BRØNDBY. Brøndby Kommune skal have ny handicap- og psykiatripolitik. Derfor opfordrer formanden for Social- og Sundhedsudvalget til, at borgerne kommer med forslag til den nye politik

Af Robert Hendel

Når Brøndby Kommune skal have ny handicap- og psykiatripolitik i 2020, bliver det med indflydelse fra borgerne.

Kommunens Social- og Sundhedsudvalg inviterer derfor folk, der har interesse for området til at bidrage med forslag, der kan gøre livet lettere for de borgere, der lever med et psykisk eller fysisk handicap.

– Med en god og opdateret handicap- og psykiatripolitik kan vi gøre livet nemmere og bedre for en vigtig gruppe borgere. Og når vi skal udforme den, synes jeg, det er vigtigt, at vi inddrager dem, der ved, hvor skoen trykker, forklarer Per Jensen (S), der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Brøndby.

Per Jensen opfordrer borgere med handicap og psykisk sårbarhed, deres pårørende og andre med interesse for området til at tage plads om bordet og diskutere indholdet i en ny politik sammen med ham og resten af kommunens social- og sundhedsudvalg.

Der er flere måder at byde ind med inspiration til kommunens politik, eksempelvis via kommunens hjemmeside og Facebook.

Den 10. oktober inviterer Handicaprådet i Brøndby Kommune til et åbent temamåde.

– Den nuværende politik handler om blandt andet tilgængelighed, velfærdsteknologi, psykiatri, sundhed og trivsel. Nogle af indsatsområderne fortsætter i den kommende politik, men er der behov for nye temaer, vi skal tage op? Og hvilke er det? Det glæder vi os til at diskutere med alle, der vil bidrage til vores nye handicap- og psykiatripolitik, siger Steen Andersen (EL), formand for Handicaprådet i Brøndby Kommune.

Når det endelige forslag til den kommende politik ligger klar, kommer det i offentlig høring.

Herefter skal Handicaprådet og kommunalbestyrelsen tage en endelig beslutning om politikken. Det forventes at blive i begyndelsen af 2020.