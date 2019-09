Kulturpris til Kulturhus-formand

John Engelhardt overrakte kulturprisen til Flemming Brandt. Foto: Robert Hendel

GLOSTRUP. Årets kulturpris blev uddelt lørdag på Glostrup Festival til Flemming Brandt, der er formand for Foreningen Glostrup Kulturhus, der arrangerer koncerter i Glostrup Bio

Af Jesper Ernst Henriksen

Hvert år uddeler Glostrup Kommune sin kulturpris til en person eller forening eller organisation, som har haft betydning for Kulturlivet i Glostrup. For at komme i betragtning til Kulturprisen, skal man have ydet en væsentlig indsats eller sat et markant spor i forhold til at forbedre det gode kulturliv i Glostrup.

I år gik prisen til Flemming Brandt, der er formand for Foreningen Glostrup Kulturhus.

– Flemming har i mange år været frivillig i Biografforeningen Sofarækken, og siden 2016 har han som formand for Foreningen Glostrup Kulturhus arbejdet benhårdt og utrætteligt på at få etableret et lokalt koncertsted i Glostrup Bio. Da der ikke tidligere har været et decideret koncertsted i Glostrup, har foreningen været nødt til at starte helt fra bunden. Hovedattraktionen i Glostrup Kulturhus har siden starten været koncerterne, og der har de sidste år været afholdt et væld af koncerter i biografen til stor glæde for musikinteresserede fra både Glostrup og omegn. For at skabe rammerne for afviklingen af koncerterne har Flemming været en drivende kraft, som har fået enderne til at hænge sammen gennem organisatorisk tæft og fordeling af arbejdsopgaver til frivillige med de rette kompetencer, sagde John Engelhardt blandt andet i sin tale.

Det er sjovt

Flemming Brandt havde på forhånd fået at vide, at han ville modtage prisen. Han var selvfølgelig glad.

– Det er en stor ære at få kulturprisen, sagde han.

For ham, er det de mange andre frivillige i foreningen, der gør det værd at lave.

– Det er fantastisk at være formand i en forening, hvor folk kommer og spørger, om de gerne må være med og gøre en frivillig indsats. De fleste foreninger har svært ved at skaffe frivillige, men for os er det nemt. Når folk har haft en god oplevelse til en koncert, så kommer de og vil gerne hjælpe med at arrangere den næste koncert, siger han.

Han er også glad for, at give Glostrup et musiktilbud.

– Foreningen Glostrup Kulturhus var en vi manglede. Vi manglede noget musik i byen, det er det, folk har savnet og derfor melder sig frivilligt til at arrangerer, siger han.