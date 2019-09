Lokalopgør i skolepokalen

Brøndby Strand Skole slog Brøndbyøster Skole i årets udgave af skolefodboldturneringen. Foto: Robert Hendel

SPORT. Brøndby Strand Skole fortsætter den gode stime i DBU Skolepokalen, hvor lokalrivalerne fra Brøndbyøster var blandt modstanderne i andet gruppespil

Af Robert Hendel

Med vilje kommer man langt.

Det viste fodboldspillerne fra Brøndby Strand Skole i torsdags, da de sikrede sig videre avancement i den prestigefyldte danske skolefodboldturnering. I år har turneringen, der har eksisteret siden 1961, fået nyt format, og derfor afvikles de to indledende runder i stævneform. Ifølge DBU sker det for at sikre de deltagende hold flere kampe.

I det første gruppespil vandt skolen fra Brøndby Strand alle sine tre kampe, og torsdag skulle holdet op imod tre af de bedste hold fra de andre puljer i kredsen på banerne ved Vallensbæk Idrætscenter. Her var Egholmskolen første modstander, og de to hold kendte hinanden særdeles godt. De mødtes nemlig i det første gruppespil, hvor Brøndby Strand Skole løb med en smal sejr på 2-1. Kampen i torsdags var også en tæt affære. Den endte dog uden mål.

Dermed var Brøndby Strand Skole tvunget til at vinde over Brøndbyøster Skole, der i den første kamp i puljen havde slået Pilehaveskolen fra Vallensbæk med 3-1.

Stod godt defensivt

Firat Olgun, der er lærer på Brøndby Strand Skole og har ansvaret for skolens fodboldhold, havde rivalerne fra Brøndbyøster som favoritter til at vinde dagens stævne.

På banen var det også spillerne fra Brøndbyøster Skole, der havde det spillemæssige overtag. De skabte dog ikke ret mange chancer mod holdet fra Brøndby Strand Skole, der stod dybt i banen og forsvarede sig så godt, som de kunne.

Det gav bonus i første halvleg, da holdet fra Brøndby Strand Skole to gange fik nettet til at blafre bag målmanden fra Brøndbyøster Skole. Retfærdigt? Overhovedet ikke, men i fodbold opgør man sejre i mål, og da Brøndbyøster Skole ikke formåede at score i kampen, måtte de gå slukørede fra banen uden point.

Da Egholmskolen slog Pilehaveskolen med 2-1, vidste Firat Olgun, at målscoren kunne blive afgørende. Han havde derfor fortalt sine spillere, at de for alt i verden ikke måtte lukke mål ind i den sidste kamp mod Pilehaveskolen.

Afgjort på målforskel

Pilehaveskolen havde ikke meget at spille for i den sidste kamp – udover æren.

Holdet havde tabt sine to første kampe, men begyndte alligevel bedst mod drengene fra Brøndby Strand skole.

Dog var Brøndby Strand Skole en for stærk modstander for Pilehaveskolen, der måtte gå fra banen med endnu et nederlag.

Kampen endte 4-1 til Brøndby Strand Skole, men da kampen mellem Brøndbyøster Skole og Egholmskolen endnu ikke var færdigspillet, måtte spillerne vente med at juble over et eventuelt videre avancement via en førsteplads.

Det blev da også tæt. Brøndbyøster Skole spillede en skidt kamp og tabte 3-1 til Egholmskolen, der dermed endte på lige så mange point som Brøndby Strand Skole.

Dermed var det målforskellen, der blev afgørende, som Firat Olgun havde forudset. Og her trak Brøndby Strand Skole det længste strå.

Både Egholmskolen og Brøndby Strand Skole er klar til kreds-ottendedelsfinalerne i turneringen.