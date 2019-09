Masser af pokaler til værterne

Forrige weekend var der masser af både på til kapsejlads i Køge Bugt. Foto: Peter Ambs

SPORT. Værterne fra Vallensbæk Sejklub tog selv mange pokaler, da der forrige weekend var kapsejladsstævne i tre bådklasser i Vallensbæk

Af Jesper Ernst Henriksen

Årets sidste store kapsejladsstævne i Vallensbæk omfattede hele tre bådklasser – DM for L23, klassemesterskab for 806 og DM og NM for Melges 24. Det blev afviklet i weekenden den 23.-25. august med 140 deltagere.

Sejlere fra værtsklubben Vallensbæk Sejlklub var i den grad på podiet. Guld til Michael Hestbæk, som ombord på det hurtige Team Kim Christensen gjorde rent bord ved at vinde DM og NM 2019 for Melges 24. Men også klubbens helt egen besætning med Søren Rasmussen ved roret vandt bronze i DS-Danmarksmesterskabet for Melges 24. Og her det sluttede det ikke, for VSK’erne Søren Meinertsen med besætning vandt guld og Lau Digmann sølv i 806-klassens Klassemesterskab 2019.