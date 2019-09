Naturens Dag bliver fejret flere steder

En af mulighederne på Naturens dag er en kanotur på Ejby Mose. Foto: Glostrup Kommune

HELE OMRÅDET. Søndag er der Naturens Dag i Glostrup og Brøndby, mens man i Vallensbæk kalder det Mosens Dag. Her er der masser af forskellige aktiviteter med udgangspunkt i årets tema, som er mærk naturen

Af Jesper Ernst Henriksen

Søndag den 8. september er det Naturens Dag hele i Danmark. Naturens Dag er en årlig begivenhed arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet med støtte fra Nordea-fonden. Temaet i år er mærk naturen. Det betyder, at de mange børn og voksne, der kommer ud i naturen, skal mærke, føle og sanse sig frem i naturen.

På vand, land og i luften

I Glostrup foregår Naturens Dag i Ejby Mose fra klokken 11 til 15, hvor alle aktiviteter er gratis. Her er der også arbejdet med temaet mærk naturen.

Du kan prøve sansebanen, hvor du med garanti får stimuleret alle dine sanser, opleve mosen fra en kano eller prøve kræfter med bueskydning. Du har også mulighed for at studere mosens fisk på nært hold, ride en tur på ponyerne, svinge dig i tovbanen, lave lækker bålmad, prøve høslæt, klappe får, besøge bierne og meget mere. Der er smagsprøver på lækkert grillet lam.

Spejderne i Ejby, Ejby-Glostrup 4H, Danmarks Naturfredningsforening, Biavlerforeningen i Ejby, Natur-vejlederen fra Vestskovens Naturskole og Glostrup Kommune står bag arrangementet.

Naturen ved volden

I Brøndby foregår Naturens Dag fra klokken 11.00 til 14.00 i Brøndby Naturskole, hvor der også er gratis adgang. Naturskolen ligger på Voldgaden 21D, 2605 Brøndby. Her er der også arbejdet med temaet mærk naturen.

På dagen vil der være mulighed for at lave lækre pandekager på bålet med spejderne fra Ulf Jarl, bruge kroppen på naturskolens slacklinebane, mærke naturen med fødderne, slappe af og nyde naturens lyde i naturens stillekupe, gå på krible krable og naturbanko – jagt eller lave naturkunst med skovens materialer.

Mosens Dag

I Vallensbæk fejrer man også naturens dag. Her bliver det holdt i Vallensbæk Mose fra klokken 11 til 16 og bliver derfor kaldt Mosens Dag.

På Mosens Dag kan du og din familie blandt andet opleve ponyridning, fårehund på arbejde, bygge redekasser eller prøve vandski. Der er motionsløb, Aktiv Zumba og HOFORs vandlaboratorium, eller hvad med at gå på opdagelse i Mosen og måske støde på trolden Lille Tilde, som har fødselsdag. Carsten Høyer udstiller billeder af naturen i Mosen.

Den populære rapduo HipSomHap giver koncert fra klokken 13 til 13.30. Efter koncerten vil duoen føre an i et lille optog for at plante 24 egetræer.

HipSomHap vil plante det første træ, og de øvrige træer kan familierne plante med vejledning fra Vallensbæk Kommunes naturkonsulent. Der vil blive serveret en forfriskning og træstammer (den spiselige slags), og HipSomHap giver samtidig autografer og selfies.

En nyhed i år i Vallensbæk er, at som et forsøg vil området omkring Lille Tilde være røgfrit. Røgfri Fremtid fra Vallensbæk Kommune vil være til stede og dele lakridspiber ud som ”tak, fordi du ikke ryger”. Formålet er at lave et røgfrit miljø, hvor børn og voksne kan færdes.