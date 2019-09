Nu er der også bycykler på el

Man betaler og åbner/låser elcyklen med en app på mobilen. Foto: Donkey Republic

GLOSTRUP. Nu har du mulighed for at transportere dig rundt i Glostrup på en af de nye orange elcykler fra Donkey Republic

Af Jesper Ernst Henriksen

Ti helt nyudviklede elcykler har fra sidste uge erstattet halvdelen af de 20 almindelige cykler, som Donkey Republic leverede til Glostrup Kommune i starten af sommeren. Det er første gang, at Donkey Republic udlejer elcykler, resten af landet følger med senere.

Elcyklerne og de almindelige cykler står dels på stationen og dels udvalgte steder i kommunen, som Stadion og Fritidscenteret samt ved Hospitalet, Park Hotel og ved Rigspolitiet og Agilent Technologies i Ejby Industrikvarter. Det er muligt at cykle på elcyklerne til København, hvis man ønsker at bruge dem til lidt længere distancer.

Betaling og lås via app

Bycyklerne er for alle. Man betaler og åbner/låser via Donkey Republics app. Elcyklerne koster lidt mere at leje end de almindelige cykler, men det er en billig måde at få adgang til en elcykel på. På appen kan du også se, hvor der er ledige cykler. Donkey Republic holder øje med batterierne på de enkelte cykler, og tager ud og skifter batterierne efter behov, så du ikke møder en afladt cykel.

Nye transportmuligheder

Baggrunden for initiativet er et led i et større mobilitetsprojekt, som Glostrup Kommune deltager i de næste par år, hvor formålet er at skabe en mere attraktiv Banegårdsplads og tilbyde nye transportmuligheder. Næste skridt vil være ladeinfrastruktur til elbiler, delebiler, løbehjul samt nye typer trafikinformation, bedre skiltning og andre tiltag, som kan gøre transportlivet lidt nemmere.