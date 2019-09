Nu kan børnene komme på havet

Vallensbæk Sportsdykkerklub har fået en velfungerende motor med propelbeskytter. For første gang sejlede børneholdet ud af havnen, og de var så klar på oplevelser i havet. Foto: Irene Scharbau

VALLENSBÆK. Vallensbæk Sportsdykkerklub har fået en båd med en beskyttet motor, så børn kan komme med ud på havet og dykke

Af Jesper Ernst Henriksen

Solen skinnede, børn og voksne hyggede med grill, da Vallensbæk Sportsdykkerklub søndag den 25. august fejrede, at deres børnesnorkeldykkerhold nu kan komme ud på åbent vand.

Formanden for Vallensbæk Kommunes Børne- og Kulturudvalg, Morten Schou Jørgensen, indviede dykkerbådens nye motor, som både Vallensbæk Kommune og Nordea-fonden har været med til at støtte. Den blev indviet i børnechampagne.

Snorkeldykkerholdet, der er for børn med særlige udfordringer som for eksempel ADHD og autisme, har trænet i flere år i svømmehallen, men har ikke kunnet komme ud på havet, fordi motoren på dykkerklubbens båd ikke har været sikker til børn.

Sikker motor

Nu er der ny motor på båden med propelbeskytter og helt nye våddragter til børneholdet.

– Jeg er sikker på, at I kommer til at bruge rigtig mange timer ude på vandet med gode oplevelser. Vi er glade for at støtte op om projektet, sagde udvalgsformand Morten Schou Jørgensen.

Også Marianne Friis-Mikkelsen fra kommunalbestyrelsen og Jørgen Thøgersen fra Lions Club, der har sponsoreret våddragterne, deltog i indvielsen.

De første børn fra holdet stod klar med udstyret på, da udvalgsformanden sprang ombord på båden for at sejle med ud på den første tur.

– Vi er utroligt glade for den opbakning, vi har fået til projektet og til indvielsen i dag. Vi har 26 snorkeldykkerbørn, og endelig kan vi vise dem havet, sagde klubformand Jan H. Jensen.

Vallensbæk Sportsdykkerklub har eksisteret i 40 år. Børnesnorkeldykkerholdet køres af to frivillige instruktører, der begge har fået Vallensbæks frivillighedspris.