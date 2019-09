Ny veterankoordinator mødte veteranerne

Den nye veterankoordinator Morgan Johnson havde sin uniform fra den amerikanske hær på til veterandag. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Glostrup Kommune har ansat en veterankoordinator, der skal støtte veteranerne og deres pårørende

Af Jesper Ernst Henriksen

Torsdag morgen blev veteraner, der har været udsendt for enten forsvaret, beredskabet, politiet eller på sundhedsområdet, hædret foran Glostrup Rådhus. Her strøg Dannebrog til flagstangens top og de tilstedeværende sang Der er et yndigt land. Derefter var der traditionen tro morgenmad i rådhusets kantine. Her sluttede traditionerne til gengæld. Her blev veteranerne nemlig for første gang præsenteret for den veterankoordinator, som Glostrup Kommune netop har ansat.

Det er Morgan Johnson, der har været udsendt for det amerikanske militær. Han skal hjælpe og støtte de mere end 100 veteraner og deres pårørende i Glostrup. I første omgang vil han starte en veterancafé, hvor veteranerne og deres pårørende kan møde ham og hinanden.

– Det skal primært være et sted at være, hvor jeg vil være tovholder. Alle veteraner og pårørende, helt tilbage til dem, der var udsendt til Gaza, er velkomne. Det er vigtigt, at de har et sted at gå hen og få assistance. Det kan være alt fra at hjælpe med at finde jobtræning og at vejlede om mulighederne for pension til at skabe et socialt netværk. Man definerer et lands evne til at gå i krig, som dets evne til at behandle soldater fra den seneste krig, siger han.

Del af veteranpolitik

Ansættelsen af veterankoordinatoren er en del af Glostrup Kommunes veteranpolitik, der blev vedtaget for et par år siden efter forslag fra Dansk Folkeparti.

– Det er essentielt, at de medarbejdere, som veteranerne møder, når de kontakter kommunen, forstår veteranerne og deres behov, siger borgmester John Engelhardt.

Veterancaféen er også en del af den politik.

– Nogle veteraner har efter udsendelse brug for samvær med ligesindede, andre har brug for nye netværk og fællesskaber. Det skal vi understøtte, sagde John Engelhardt.