Præcisering

GLOSTRUP. I sidste uge skrev vi om den nye veterankoordinator, der mødte veteranerne i Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

I sidste uge skrev vi om den nye veterankoordinator, der mødte veteranerne i Glostrup. Her skrev vi ’Ansættelsen af veterankoordinatoren er en del af Glostrup Kommunes veteranpolitik, der blev vedtaget for et par år siden efter forslag fra Dansk Folkeparti.’

Den korrekte tidsmæssige fremstilling er følgende:

I marts 2017 anmodede Dansk Folkeparti om at få et punkt på kommunalbestyrelsens dagsorden, hvor de foreslog at vedtage en veteranpolitik. En del af denne politik var ’etablering af mentorordning/kontaktperson for den enkelte veteran’. Det blev enstemmigt vedtaget, at kommunen skulle arbejde videre med denne politik.

På kommunalbestyrelsens møde i marts 2019 blev veteranpolitikken endeligt vedtaget. Her stemte alle partier for at ansætte en veterankoordinator, dog med lidt forskellige formulering.