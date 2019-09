Roer klar til OL

Julie Frølund skal til OL næste sommer. Foto: Jan Eriksen

SPORT. Med OL kvalifikation og internationale topresultater i bagagen hentede Vallensbæk hele 50 medaljeplaceringer ved forrige weekends Danmarksmesterskaber

Af Jesper Ernst Henriksen

Forrige weekend var der danske sprintmesterskaber i Silkeborg, og stillede Vallensbæk Kano- & Kajak Club op med hele 26 roere.

Klubbens bedste roer er Julie Frølund, der netop er vendt hjem efter Verdensmesterskaberne i Ungarn, hvor hun sammen med tre andre danske roere indløste billet til OL i Tokyo i 2020. Julie er den første roer fra Vallensbæk, der nogensinde har kvalificeret sig til OL. I kølvandet på den præstation fortsatte Julie ufortrødent og hentede hele fire Danmarksmesterskaber samt to bronzemedaljer. Lige om lidt starter OL forberedelserne, da Julie senere på ugen rejser til Tokyo for at se på OL faciliteterne.

Flere guldmedaljer

Julie Frølund var dog langt fra den eneste, der kunne gå tilfreds fra Danmarksmesterskabet. Klubbens ubestridte sprinterkonge, Mark Schrøder, hentede fire medaljer, heraf en af guld. Frederik Søndergaard tog guldmedaljerne på både 200 og 500 meter i parakajak.

I seniorklassen for kanoroere blev det til to guldmedaljer i 200 meter og 500 meter enerkano for Katja Eriksen.

Pernille Hostrup fejrede sin 17 års fødselsdag med at give sig selv et meget overbevisende Danmarksmesterskab på 5.000 meter enerkajak i U18 klassen. Pernilles mangeårige træningsmakker, Anna Find Hansen, fik hele seks medaljer, heraf en af guld.

Sara Bressendorff Andersen vandt hele syv DM medaljer, heraf en af guld. Naja Zwisler fik en guldmedalje i enerkano over 200 meter.

De yngste Vallensbækroere i U12 holdt som sædvanlig fest både resultatmæssigt, men også med sjov og ballade på land. Hurtigst på vandet var Emilie Søndergaard, der hentede i alt tre guldmedaljer og to sølvmedaljer. Sammen med makkeren Marie Bach Nielsen vandt hun guld i toerkajakken over 200 meter.

Guld i ny disciplin

I år har Vallensbæk Kommune og Vallensbæk Kano- & Kajak Club i samarbejde lanceret et nyt initiativ, hvor det har været muligt for alle at prøve Stand Up Paddle (SUP) under kyndig vejledning. Projektet har været velbesøgt og en stor succes med et meget stort fremmøde fra de lokale borgere.

Men der er også konkurrencer i SUP. Og som noget nyt var SUP kommet på programmet til Sprint DM. Da Vallensbækroerne havde trænet målrettet hjemmefra resulterede dette i fire medaljer. To guld medaljer til Kristian Pilborg, der tordnede først i mål på både 200 meter og 500 meter. På 200 meter distancen tog Oliver Vidø sølvmedaljen og Sebastian Nordberg bronzemedaljen.