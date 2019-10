Seniorerne tager revanche: Sådan gør de

SPONSORERET INDHOLD: Der er kommet mere og mere fokus på seniorer og folk over 50 gennem de sidste år. Termer som ’det grå guld’ og lignende har præget vores opfattelse af, hvad det indebærer at blive ældre – gammel.

Af SPONSORERET INDHOLD

I dag betyder alderen ikke længere, at vi skal skrue ned for tempoet eller finde os til rette på sofaen, det er livets efterår, men det er fyldt med farver og muligheder for at få meget mere ud af alle livets dage.

Seniordating tager medaljen

Nettet bugner af gode muligheder for at finde kærligheden, venskaber eller intime oplevelser med ligesindede, og især blandt seniorerne er der sket en kæmpe udvikling. Det er ikke længere nok for ældre at kaste sig ud på markedet sammen med alle de andre aldersgrupper, de vil have deres egne steder at mødes. Netop derfor boomer seniordating mere end nogensinde før og siderne, der henvender sig til 50+ medlemmer blomstrer. Det er nemlig mere populært at date ligesindede og folk i samme aldersgruppe blandt seniorerne.

Hvad enten det drejer sig om venskab, kærlighed eller blot sex, så er der rig mulighed for at finde det på en af de mange sider, der henvender sig til seniorer eller andre folk i bestemte aldersgrupper. Der er rig mulighed for at udforske de forskellige sider idet en del af dem tilbyder interesserede, potentielle medlemmer muligheden for at oprette en gratis profil. Det åbner muligheden for at kigge rundt før der tegnes abonnement og oprettes en endelig profil.

Selvforkælelse er guld værd

En af de andre ting, hvor især seniorer tager revanche er, når det kommer til selvforkælelse og pleje af krop og sjæl. Det spænder helt fra de hudprodukter, der sælges over skønhedsbehandlinger og frisørbesøg til mere radikale indgreb som botox, restylane og andre injektioner for at mindste alderstegn.

Det er dog i høj grad de mindre indgreb, som en tur til frisøren, der er udbredt. Men det, der gør sig gældende er, at det ikke er de billige frisører, der er i høj kurs, men i stedet de mere eksklusive steder med ventelister og mulighed for hovedbundsmassage og en god kop kaffe eller the. Den slags selvforkælelse, der giver en følelse af velvære og overskud er i høj kurs og en tur til frisøren er noget alle kan være med til og det er ikke bare en permanent der bliver lavet. Det er lækre farver, smukt formede klipninger og en skøn duft af fantastiske produkter.