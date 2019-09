To reddet fra synkende båd

To personer blev natten til søndag reddet fra en sejlbåd, der var gået på grund ud for Vallensbæk Havn. Foto: presse-fotos.dk

VALLENSBÆK. En sejlbåd med to personer ombord gik på grund ved Vallensbæk Havn natten til mandag

Af Jesper Ernst Henriksen

Natten til mandag gik en sejlbåd med to personer ombord, på grund på en stenmole ud for Vallensbæk Havn natten til søndag. Klokken 23.22 ringede de efter Østsjællands Beredskab, da de ikke kunne komme fri ved egen kraft. Østsjællands Beredskab kørte til stedet og fik reddet de to i land via stenmolen, uden brug af en båd.

– Det var en udramatisk redningsaktion og de er begge i god behold. Båden tog vand ind, da vi kørte derfra, så der skal de i gang med at bjerge den i løbet af dagen, men det er noget, de selv må sørge for, siger indsatslederen fra opgaven.

Han har ikke nogen oplysninger om, hvorfor de to gik på grund.

– Jeg formoder, de er blevet overrasket af et pludseligt skifte i vinden, siger han.