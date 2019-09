Ungdomsskolen får ny nabo til sæsonstart

BRØNDBY. I denne uge begynder en ny sæson hos Brøndby Ungdomsskole med en lang række gratis tilbud til de unge i kommunen. Samtidigt byder det nye skoleår på en ny nabo

Af Robert Hendel

Der er fuld fart på tilmeldingerne til holdtilbuddene på Brøndby Ungdomsskole, der i denne uge slår dørene op til en ny sæson.

Skolens tilbud er gratis for unge over 13 år, der enten bor eller går i skole i Brøndby Kommune.

Ungdomsskolen tilbyder ikke kun faste hold, men vil i løbet af sæsonen også udbyde kortere forløb, der løbende vil dukke op i det nye ungdomskoleår.

– Vi ved bedre end nogen, hvor stor rift der er om unges tid i disse år. Derfor er det vigtigt at have en ungdomsskole, der både taler til dem, der i forvejen har en lidt proppet kalender – og til dem, der faktisk ikke rigtig har noget fast at bruge deres fritid på, siger viceungdomsskoleleder Lasse Malmqvist.

I år er der en række nye tilbud på programme, blandt andet E-sport, Cosplay og Hyggesport.

Den største nyhed er dog ifølge Lasse Malmqvist, at Brøndby Musikskole nu flytter ind på Nørregårdsskolen.

Det giver nye rammer for de unge.

– Vores lokalefællesskab med Musikskolen har givet os mulighed for at lave en helt ny indgang og et nyt fælles cafémiljø, som vores elever og deres venner kan mødes i både før og efter undervisning. Det glæder vi os helt enormt til at byde velkommen i, siger Lasse Malmqvist.