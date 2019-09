Vallensbæk Kommune: Sænk farten på vejene

VALLENSBÆK. Vi kan redde knap halvdelen af alle trafikdræbte, hvis alle overholdt fartgrænserne eller kørte efter forholdene. Derfor vil Vallensbæk Kommune sammen med Rådet for Sikker Trafik have flere til at sætte farten ned

Af Jesper Ernst Henriksen

I næsten halvdelen af dødsulykkerne i 2018 var hastigheden en medvirkende faktor, viser ulykkestal fra Vejdirektoratet.

I en undersøgelse, som Rådet for Sikker Trafik fik lavet i 2018, siger 30 procent af de danske bilister, at de altid, ofte eller en gang i mellem kører 100 km/t på en strækning, hvor de kun må køre 80 km/t.

For at styrke indsatsen mod problemet med for høj fart er Vallensbæk Kommune gået med i den landsdækkende kampagne ”Sænk farten før det er for sent” i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik. Kampagnen kører i Vallensbæk i denne uge og de kommende to uger.

Ikke kun høj fart dræber

Borgmester i Vallensbæk, Henrik Rasmussen, fortæller, hvorfor kommunen er gået med i kampagnen.

– Vi er gået sammen med Rådet for Sikker Trafik i kampagnen ”Sænk farten før det er for sent”, fordi vi gerne vil have sikre veje i Vallensbæk. Det skal være trygt at færdes i Vallensbæk både som cyklist, bilist og fodgænger. Vi skal passe på hinanden, også når vi er ude i trafikken, siger han.

En vigtig pointe i kampagnen er, at det ikke kun er de meget høje hastighedsoverskridelser, der giver ulykker på vejene.

I 62 procent af de dødsulykker, hvor der er for høj fart involveret, var hastighedsgrænsen overskredet med mindre end 20 km/t.

Foruden de store menneskelige omkostninger, som er forbundet med, at en person mister livet eller førligheden i en trafikulykke, har ulykkerne også store samfundsøkonomiske konsekvenser.

Hvert år koster ulykker i trafikken samfundet mere end 17 milliarder kroner, viser tal fra Transport DTU. En stor andel af de udgifter lander hos kommunerne.