Virksomheder slår sig ned langs letbanen

Sådan kommer letbanen til at se ud ved Vallensbæk Station. Foto: Grafik: Hovedstadens Letbane

HELE OMRÅDET. Et stigende antal virksomheder viser interesse for at bosætte sig i områderne omkring den kommende letbane på Ring 3. Med en letbane helt tæt på bliver det nemlig meget nemmere for virksomhederne at tiltrække nye medarbejdere

Af Jesper Ernst Henriksen

Allerede seks år inden, at hovedstadens nye letbane kører ud på sin første officielle tur, mærkes de positive effekter af letbanen. Flere virksomheder ønsker nemlig at bosætte sig tæt på letbanen, så det i fremtiden bliver nemmere for dem at rekruttere nye medarbejdere. Det mærker man blandt andet hos erhvervsmæglerfirmaet Colliers International, der beskæftiger sig med formidling af ejendomme, udlejning, lejerrådgivning og vurderinger i Danmark.

– Virksomheder har i dag stort fokus på rekruttering af medarbejdere, og i takt med at København fortsat vokser, stiger virksomhedernes behov for at være tættere på byen og have god adgang til offentlig transport også, siger Lau Melchiorsen, der er partner i Colliers International, og uddyber:

– Mange virksomheder er dog ikke villige til at betale prisen for lokaler i det centrale København og ønsker et billigere alternativ – stadig af god kvalitet og med god infrastruktur tæt på. Det kan lade sig gøre langs Ring 3, fordi letbanen kommer, påpeger Lau Melchiorsen og understreger, at der generelt er et stort behov for udvikling af nye stationsnære erhvervsområder og kontorarealer i omegnen af København.

En investering i fremtiden

Når letbanen ruller ud på sin første tur, vil den bl.a. stoppe ved erhvervskvarteret Delta Park i den nordlige del af Vallensbæk. Området huser allerede flere store virksomheder, men Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen (K) ser gerne, at der kommer endnu flere virksomheder til området.

– For Vallensbæk og de øvrige ejerkommuner er letbanen en vigtig investering i fremtiden. Det er vigtigt, at vi skaber flere arbejdspladser i kommunerne og gør det nemmere for nye såvel som etablerede virksomheder at vokse sig større og stærkere. Derfor glæder det mig også, at et stigende antal virksomheder allerede ser gevinsterne ved at bosætte sig uden for det centrale København, udtaler borgmester Henrik Rasmussen (K).

Vallensbæk Kommune står sammen med ti andre kommuner og Region Hovedstaden bag letbaneprojektet.

Værdi i letbanen

En af de virksomheder, der kan se store fordele ved letbanens indtog i Hovedstaden, er udviklings- og entreprenørvirksomheden NCC, der har cirka 2.500 ansatte i Danmark. Selskabet udvikler grunde og opfører bl.a. Company Houses, hvor store og små virksomheder kan leje sig ind.

I hovedstadsområdet har NCC indtil videre opført ét Company House i Gladsaxe og fire i Vallensbæk, alle med højeste miljøcertificering og tæt på den kommende letbane.

– Letbanen indgår i virksomhedernes overvejelser på lige fod med andre parametre, som virksomhederne lægger vægt på i forbindelse med en flytning. Vi forudser, at vægtningen af letbanen bliver større hos lejerne, jo tættere vi kommer på færdiggørelsen af den, fortæller Ulrik Gram Meiner, der er direktør for udlejning i NCC Property Development, og tilføjer:

– Virksomheder er stort set altid tvunget til at tænke tilgængeligheden til offentlig transport ind i valget af en kommende placering. Dette er vigtigt i kampen om at kunne tiltrække gode medarbejdere og kommende talenter, lyder det fra direktøren.

Sammenhæng

Ulrik Gram Meiner fra NCC Property Development bakkes op af Otto Anker Nielsen, der er forsker i trafikmodellering- og planlægning og leder af Transport DTU i Lyngby. Han har bl.a. lavet en analyse af potentialet for letbaner i hovedstadsområdet for Region Hovedstaden.

– Jo mere effektiv infrastruktur, jo mere sammenhængende arbejdsmarked. Det bliver lettere for medarbejderne at komme på arbejde. Virksomhederne kan tiltrække flere medarbejdere, og medarbejderne får lettere ved at finde andre job, hvis de ønsker det, fastslår Otto Anker Nielsen fra DTU.

Hovedstadens letbane Hovedstadens Letbane forventes at stå klar til brug i 2025 og skal gå mellem Ishøj og Lundtofte nord for Lyngby. Letbanen strækker sig over 28 kilometer og stopper ved 29 stationer undervejs. Letbanen ventes at skulle betjene 13-14 millioner passagerer om året – til sammenligning rejser ca. 10 millioner passagerer om året med Kystbanen. Passagererne kan skifte til S-tog på seks af de kommende letbanestationer, nemlig Ishøj, Vallensbæk, Glostrup, Herlev, Buddinge og Lyngby.

Delta Park Delta Park er navnet på det nyopførte erhvervsområde i Vallensbæk med i alt 20.000 kvadratmeter fordelt på fire bygninger. Virksomheder som Estee Lauder, Haribo, Sennheiser, Capgemini Danmark, Orkla Foods, Ricoh, OBH og Agat Ejendomme er blandt de virksomheder, der indtil nu har etableret sig i Delta Park. Fra erhvervsområdet er der gåafstand til kommende letbane, hvor Delta Park får eget stop på Søndre Ringvej. Der er desuden cykelsti lige til døren.