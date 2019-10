12 ikoniske højhuse – snart forsvinder fem

Solnedgang ved Danmarks mest kendte skyline, der snart bliver amputeret. Foto: Robert Hendel (arkiv)

BRØNDBY. Om få år bliver Danmarks eneste skyline amputeret, når fem af de 12 ikoniske højhuse i Brøndby Strand bliver revet ned. Folkebladet har været på besøg i et af højhusene i anledning af arkitekturens dag

Af Lea Nygaard Folkmann, praktikant

De grå blokke af beton hæver sig op over alt andet i området. Solen skinner, og man kan lige ane den lyserøde maling, som højhuset delvist er malet med.

Græsset er stadig grønt, og står i skarp kontrast til alt det grå.

Det er her, mange af de næsten 8.000 indbyggere i Brøndby Strand bor – fordelt mellem de 12 højhuse med 16 etager.

Snart står der dog kun syv tilbage, for fem af dem er nemlig forurenet med PCB, og derfor skal de rives ned.

Landets mest kendte skyline

Højhusene er blev et vartegn for Brøndby Strand. De blev bygget mellem 1969 og 1973 og har stået der i næsten 50 år.

Da arkitekten Svend Høgsbro designede dem, så han de grå bygninger som et nøgent lærred, der bare ventede på at folk flyttede ind, og indrettede deres vinduer med farvefyldte gardiner og plantede blomster på altanerne. Blokkene er derfor helt unikke og skiller sig ud.

Det er Danmarks første og mest kendte skyline, som på samme tid er et symbol på velfærdsstaten.

– Da de blev bygget, var det en periode, hvor man virkelig skulle bygge sig ud af en stor bolignød i København. Folk boede i nogle små, dårlige lejligheder, der var fugtige, mørke og sundhedsskadelige, forklarer Lisbeth Hollensen, der er museumsinspektør på Forstadsmuseet.

Selvom lejlighederne er 50 år gamle, er de fuldt funktionsdygtige. Dengang var det ikke en selvfølge, at der var plads til, at børnene kunne få deres eget værelse.

– Det fik de her i Brøndby Strand. De kunne gå i skole, eller de kunne gå på stranden. I det hele taget kunne de leve i Velfærdsdanmark, siger Lisbeth Hollensen.

Udstilling i lejlighed

På første sal i et af disse højhuse havde Forstadsmuseet i foråret omdannet en lejlighed til et pop-up museum, som skulle fortælle beboernes historier fra højhusene videre, inden højhusene forsvinder.

Udstillingen hed ”Historier i Højhuset”, og her kunne man blandt andet se billedserien ”hele verden er lige her”.

På alle væggene i alle lejlighedens rum hænger der billeder, som børn selv har taget af deres hverdag i Brøndby Strand.

Det ene portræt forestiller en mand stående i en købmandsbutik. Han står og kigger ud i luften.

På nogle af de andre vægge står der citater fra beboerne i området – som en hyldest til området og de tanker, de selv havde, da de flyttede ind. For det var langt fra alle, der var direkte henrykte over at komme til Brøndby Strand.

– Det var ikke lige der vi mest havde lyst til at bo – i en betonklods. Men den dag vi flyttede ind, var det snevejr, og da vi vågnede efter første nat, blev vi så rørte over at se alt den smukke nyfaldne sne ligge på de mange trætoppe. -Nej hvor var det smukt, står der med sort sprittusch på den kridhvide væg.

Når folk flyttede ind i Brøndby Strand, så de områdets lyse sider. For mange var det vigtigste fællesskabet og beliggenheden.

– Det bedste er indretningen af lejlighederne her, vi har Nordeuropas bedst indrettede lejligheder, stensikkert, tæt på skov og strand, 20 minutter fra Rådhuspladsen. Alt ligger lige her, står der på en en af væggene.

– For mig er det bedste ved Brøndby Strand, at der altid er plads til alle, der er en mangfoldighed herude på alle leder og kanter, lyder teksten på en tredje væg.

Historien forsvinder

Der er sket meget på 50 år.

– Da jeg lige var flyttet herud, var her hverken center eller station endnu, og butikkerne var ikke noget at råbe hurra for. En dag skulle jeg ned og handle pålæg. Da der ikke var noget i køledisken, spurgte jeg: ”Har I ikke noget pålæg?”. ”Næh, hende der har med det at gøre, er på ferie”. Så tænkte jeg: ”nu er jeg sgu kommet på landet”, og så måtte jeg tage bussen til Glostrup og handle ind der i stedet, lyder en af væggenes mange anekdoter.

– Det får en enorm betydning for området og beboerne, at de højhuse skal rives ned. Der er 300 familier, der er flyttet ud, og som har skullet og skal finde et andet sted at bo, fortæller Lisbeth Hollensen.

Nedrivningen kommer til at begynde i 2021 og forventes at tage op til fem år. Der er derudover også to gangbroer, der ryger med, når højhusene skal fjernes.

Et sidste farvel

Flere kendte har været forbi og holde oplæg i højhusene. Efter hvert oplæg har de skrevet en hilsen på en dør. Her er hilsener fra Isam B, Mattias Tesfaye og Martin Bigum, der alle har været nede for at hylde højhusene og sige farvel til dem.

Folkebladets udsendte fik selv lov til at mærke kærligheden til højhusene med udsigten fra en lejlighed på øverste etage.

Med et kig ud ad vinduet fra 15. sal virker verden lige pludseligt så lille. Der er udsigt til Arken, Ørestad, Københavns Lufthavn, og på en god dag kan man skimte Øresundsbroen i det fjerne.

Mens Folkebladet er på besøg, forsvinder solen lige så stille bag højhusene, og himlen skifter farve fra lys til mørk.

Den mulighed er der snart ikke mere.