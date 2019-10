50 år og én dag efter Abbey Road

Rubber Band spillede fredag aften i Glostrup Kulturhus. Foto: Holger Pedersen

GLOSTRUP. Rubber Band spillede i Glostrup Kulturhus blandt andet alle numrene fra The Beatles’ berømte album, Abbey Road, der blev udgivet 26. september 1969. Rigtig mange havde fundet til Glostrup Bio i denne anledning

Af Jesper Ernst Henriksen

Rubber Band blev stiftet tilbage i 1979, hvor det endnu blev anset for lidt blasfemisk at kopiere The Beatles. De kaldte sig Billerne i starten, men antog snart navnet Rubber Band – inspireret af albummet Rubber Soul fra 1965. Siden har bandet, der har haft skiftende musikere gennem årene, slået sit navn grundigt fast som Skandinaviens bedste Beatles-tributeband.

Bassisten Birger Svanholdt fortalte før andet sæt om det berømte albums tilblivelse, og om bandets arbejde med materialet. Omkring sig havde han guitaristerne Bo Langhoff og Søren Dahlberg samt trommeslageren Peter Wittorff – alle var naturligvis også med på vokal.

Come Together var første nummer på det oprindelige album med The Beatles. Det var lige hvad entusiaster fra nær og fjern gjorde til denne fantastiske aften i Glostrup Bio. Der var så godt som fuldt hus, og alle fik smæk for skillingen. Næste koncert griber endnu længere ned i rockens rødder, når veteranerne Peter Ingemann og Stig Møller sammen med yngre folk som Hans Fagt og Jens Haack bringer os endnu en tur ned ad Memory Lane.