Bankrøver fanget

Tirsdag var der forsøg på bankrøveri mod Danske Bank i Glostrup. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Tirsdag var der røveri mod Danske Bank i både Hvidovre og Glostrup. En mand blev anholdt på Formervangen i Glostrup, han er mistænkt for begge røverier

Af Jesper Ernst Henriksen

Tirsdag klokken 14.12 var der bankrøverig med Danske Bank på Hvidovrevej i Hvidovre. En mand iført sort tøj, sort tørklæde over ansigtet og med hætte over hovedet løb ind i banken, greb ind over kassedisken og tog cirka 150 kroner i mønter.

Omkring klokken 16 var der et forsøg på et lignende røveri mod Danske Bank i Glostrup. Her truede en mand med kniv, men fik intet udbytte og løb fra banken. Han svarede til signalementet på gerningsmanden i Hvidovre. En politibetjent, der havde fri, så gerningsmanden løbe ud af banken og køre bort i en sort VW Golf.

Kort efter så en politipatrulje på Formervangen en mand, der passede på signalementet, og i umiddelbar nærhed fandt de flugtbilen. Den mistænkte, en 29-årig mand, blev anholdt.

Han blev dagen efter fremstillet for en dommer, hvor han erkendte både røveriet i Hvidovre og røveriforsøget i Glostrup. Han blev derfor varetægtsfængslet i fire uge.