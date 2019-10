Bliver der skåret på handicappede i 2020?

DEBAT. Af Mogens Mathiesen, Formand for Ligeværd Storkøbenhavn

Ligeværd ønsker at sætte fokus på socialpolitikken i Glostrup i det kommende budget for 2020.

I budgettet for 2019 har kommunalbestyrelsen efterbevilliget millioner for at få rammerne til at hænge sammen. Bliver der bevilliget mindst de samme midler på området i 2020 inklusiv tillægsbevillingerne?

Mennesker med særlige behov er en sårbar gruppe, som ikke har meget opmærksomhed i debatten og som er under stort pres i hverdagen.

Der er i dag ikke tilstrækkelig støtte og muligheder i daginstitutioner og skoler.

Findes der opgørelser over, hvor mange børn, der ikke kommer i skole, fordi der ikke er det tilstrækkelige tilbud med de vanskeligheder, de har?

Når børnene bliver unge og voksne, er det fortsat vigtigt, at der er de nødvendige og mangfoldige tilbud og muligheder. Her skal jeg nævne STU og botilbud, så den unge kan lære at klare sig selv.

I Ligeværd hører vi igen og igen, der er problemer med manglende økonomi og mulighed for egen bolig. En bolig der er til at betale. Vi taler her om sårbare unge med mange og forskellige diagnoser og udfordringer.

De fleste unge ønsker at bo blandt ”helt almindelige mennesker”, men med den mulighed at de kan samles, når der er et behov. De har brug får støtte og vejledning i dagligdagen.

Det kan ske i en ny bebyggelse med 8-10 små lejligheder spredt i bebyggelsen med en fælles samlingslejlighed.

Det kan også ske med en konkret aftale med en almennyttig boligforening – Jeg er bekendt med der har været konkrete drøftelser om denne mulighed.

Ligeværd skal derfor bede de enkelte partier senest på kommunalbestyrelsesmødet hvor budgettet for 2020 besluttes om at redegøre for ovenstående. Det skylder vi børn, unge og voksne med særlige behov og deres familier for fremtiden.

Vi stiller os gerne til rådighed for samarbejde og konkrete drøftelser.