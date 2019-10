Brøndby bankede rivalerne i dramatisk derby

Brøndbys fans kunne søndag juble over den første derbysejr i halvandet år. Foto: Robert Hendel

SPORT. Søndag slog Brøndby ærkerivalerne fra FC København med 3-1 i et intenst derbyopgør på Brøndby Stadion, der bød på mål og et rødt kort

Af Robert Hendel

Brøndby fik en hårdt tiltrængt sejr i søndagens derby mod FC København.

Hjemmeholdets Simon Hedlund scorede sit første sæsonmål, da han efter knap seks minutters spil tordnede bolden i mål til 1-0 efter at have drevet gæk med gæsternes forsvar.

Kort efter var Hedlund igen på spil 17 minutter senere, da han opsnappede en dårlig FCK-aflevering. Den hurtige angriber fandt angrebsmakkeren Kamil Wilczek , der køligt gjorde det til 2-0 til Brøndby.

Efter en halv times spil svarede gæsterne fra FC København tilbage med en reducering. Hjemmeholdets Andreas Maxsø fik rettet bolden af med hovedet efter et indlæg fra gæsternes Pierre Bengtson. Marvin Schwäbe i Brøndby-målet var prisgivet, og så stod den 2-1. En stilling, der holdt frem til pausen.

Efter pausen kom Brøndby under pres, men gæsterne havde svært ved at åbne Brøndbys bagkæde, og efter 20 minutters spil af anden halvleg kom FC København i undertal.

Rasmus Falk sparkede til bolden i hovedhøjde, og hans støvler ramte Brøndbys Dominik Kaiser i ansigtet, så blodet fossede ud af panden på tyskeren.

Dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt var ikke et sekund i tvivl og gav et direkte rødt kort fynboen.

Efter kampen fortalte Rasmus Falk, at han havde været nede for at sige undskyld til sin uheldige modstander, der måtte sys med 20 sting.

Nede med én mand fik gæsterne det svært. Brøndby tvang FCK’erne til at forsøge med bolde op mod et par overmatchede angribere, og et kvarter før tid, satte hjemmeholdet den afgørende scoring ind.

Kamil Wilzcek hakkede bolden ind med det kolde højreben fra kanten af straffesparksfeltet, og det fik de fleste af de 21.746 tilskuere på Brøndby Stadion til et eksplodere i jubel.

Det var Brøndbys første sejr over FC København siden april 2018, og træner Niels Frederiksens første over Ståle Solbakken.

Han var naturligvis en glad mand efter kampen.

– Det er en vigtig sejr for os. Vi har ikke været tilfredse med de præstationer, vi har leveret i de sidste kampe, og slet ikke med resultaterne, sagde Niels Frederiksen, da han mødte pressen efter kampen.

Med sejren hænger Brøndby fast i top seks, der efter 26 spillerunder giver adgang til mesterskabsspillet i Superligaen.

Også anfører og tomålsskytten Kamil Wilzcek var tilfreds med kampens udfald.

– Sejren var fuldt fortjent. Vi var bedre, end de var, og det var godt at komme tilbage på sporet, fortalte anføreren efter kampen.

Han mener, at de overraskede gæsterne ved at skifte spilsystem op til kampen.

– De var ikke klar til det, og det udnyttede vi i dag. Vi var kloge og skarpe, lød det fra anføreren, der naturligvis også var glad for at lave to mål imod ærkerivalerne.

– Det er en speciel følelse at score i et derby. Jeg ved, hvor vigtigt det er for fansene, men også for mig selv. Det er et meget specielt opgør.