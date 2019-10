Brøndby Boligselskab fejrede 75 års jubilæum

Michael Buch Barnes sagde tak til Aksel Borresen, der i mange år var bestyrelsesformand. Foto: Lisbeth Rasmussen

BRØNDBY. Det er i år 75 år siden, at Brøndby Boligselskab blev startet med Kirkebjerg-bebyggelsen

Af Jesper Ernst Henriksen

For 75 år siden så den første afdeling i Brøndby Boligselskab dagens lys. Det var Kirkebjerg-bebyggelsen i Brøndbyvester, der markerede jubilæet med en beboerdag i lørdags.

Fredag i forrige uge fejrede hele Brøndby Boligselskab jubilæet med en fest for beboervalgte, medarbejdere og andre inviterede i Michael Laudrup Lounge på Brøndby Stadion.

Formanden for organisationsbestyrelsen i Brøndby Boligselskab, Michael Buch Barnes, pointerede i sin tale ved festen, at boligselskabet fejres i tre tider: Fortiden, nutiden og fremtiden.

– Det Brøndby Boligselskab, vi kender i dag, bygger på mange personers idéer, initiativer, indsats, kampe, bekymringer og ikke mindst glæder ved at se Brøndby Boligselskab vokse frem, sagde han.

En af de personer er Aksel Borresen, der i mange år var formand for organisationsbestyrelsen og stadig bor i afdeling Brokær. Ved jubilæumsfesten fik han en særlig tak for sin indsats.

– Jeg kunne holde foredrag i timevis, sagde han, men nøjedes med at fortælle en enkelt anekdote.

Fremtiden for Brøndby Boligselskab byder på et større fokus på boliger til seniorer og ældre. Michael Buch Barnes tror også, at fokus vil flytte sig i den daglige drift.

– Fra at hovedopgaven er af teknisk art, forudser jeg, at den i fremtiden bliver af mere boligsocial karakter, sagde han.

Brøndby Boligselskab

Brøndby Boligselskab har ni afdelinger med godt 3.000 lejemål i alt.

To af afdelingerne består af ældrevenlige boliger.

Kirkebjerg i Brøndbyvester er den ældste afdeling, mens de ældrevenlige boliger i Rolands Have er den nyeste fra 2015.

Derudover har boligselskabet afdelinger i Brøndby Strand, Brøndby Nord og ved Nygårds Plads.