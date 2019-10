Brøndby Kulturnat bød på bryllup og brun humor

Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Fredag var der Kulturnat i Brøndby, hvor der i alle tre bydele var lagt op til en festlig aften. Folkebladet forsøgte at nå hele vejen rundt

Af Robert Hendel

Fest, farver, mad og musik.

Det er fire nøgleord, der kendetegner den femte udgave af kulturnatten i Brøndby, som fandt sted fredag aften.

Festen blev indviet i de tre bydele med taler fra medlemmer af kommunens kulturudvalg. På Kirkebjerg Torv var det Per Jensen (S), der skød aftenen i gang.

Han havde dog lidt udfordringer, da højttaleranlægget endnu ikke var dukket op.

Det lykkedes dog til sidst at få fat i en megafon, og så kunne de mange fremmødte gæster på torvet høre ham byde dem velkommen til årets kulturnat i Brøndby.

– Vi kan i aften sikkert både finde glæde ved det velkendte, og vi kan opdage nye sider af os selv, af vores by og af hinanden, lød det fra Per Jensen i åbningstalen på Kirkebjerg Torv, hvor den lokale handelsforeninghavde stablet et program med musik og kulinariske oplevelser på benene.

Her bød Bageren blandt andet på berlinere, mens naboerne fra selskabslokalerne grilleede oksefilet til de rigtigt sultne. Underholdningen bestod blandt andet i en danseopvisning fra Vivis Dans.

Fødselsdag og bryllup

I år fylder Brøndby Rådhus 60. Det blev fejret med lagkage og rundvisning på rådhuset af Lisbeth Hollensen, der er museumsinspektør på Forstadsmuseet. Inden rundvisningen var der dog et par, der havde valgt at blive gift i aftenens anledning – for første gang i kulturnattens historie.

Over for rådhuset var der gang i Brøndbyvester Mølle. Her kunne nysgerrige børn og voksne komme forbi og se, hvordan der bliver malet mel i den gamle mølle, der er blevet et vartegn for byen.

På Brøndbyvester Bibliotek fik børnene mulighed for at få taget billeder med et par af de velkendte stormtropper fra Star Wars, mens de ventede på, det blev deres tur til at blive malet i ansigtet.

Uden for biblioteket blev der gjort klar til et musikalsk indslag fra to lirekasser.

Brun humor i Brønden

For at byens borgere kunne komme hele vejen rundt på kulturnatten, var der indsat særlige busser, der i pendulfart kørte mellem de tre bydele.

I Brøndby Strand lagde det kendte komikerpar Adam og Noah vejen forbi til et totalt udsolgt show i kulturhusets multisal. Her blev de mange børn og voksne underholdt i en halv times tid med forskellige, humoristiske anekdoter om de kulturelle forskelle, der kan være mellem danskerne og ”de brune”.

Flere forskellige steder kunne kulturnattens mange besøgende møde medlemmerne af kommunalbestyrelsen i Brøndby. I Kulturhuset Brønden tog blandt andre Said Mo El Idrissi (R) imod forslag til den kommende strategi for, hvor kommunen skal bevæge sig hen frem mod 2030.

Uden for Brønden havde Brøndby Jazzklub i samarbejde med Brøndby Strand Kirke stillet et stort festtelt op, hvor der blev serveret mad og musikalske indslag.

Masser af musik

Der var også masser af musik i Brøndbyøster. På Nørregårdsskolen var Sejlerhuset rykket ind i svømmehallen med joller, kajakker og waterballs.

I hallen havde den lokale rullesportsforening Rullefabrikken arrangeret rulleskøjtediskotek, mens ungdomsskolen havde klatring og parkourtræning på programmet.

– De andre år har der også været mange forbi, men i år er det helt ekstremt, fortæller Troels Lund, som er leder af Brøndby Ungdomsskole, da Folkebladet møder ham på turen rundt i kulturnatten.

Dyregården havde både tamme og mindre tamme dyr, og i baggården satte Middelalderlandsbyen et historisk præg på årets kulturnat.

I Kulturhuset Kilden spillede bandet In Lonely Majesty melodiske numre på grænsen mellem klassisk folk og indierock, og i det grønne område på Nygårds Plads var der igen i år etableret en forunderlig lyshave, der lyste op i natten.

Brøndby Racing Club holdt åbent i aftenens anledning, og hos naboerne i Ungekulturhuset Pilegården var der folkekøkken og temabingo for byens unge, mens aftenen blev sluttet af med fest og livemusik.

Tilbud var der nok af denne fredag aften. Kunne man ikke lide musikken fra bandet eller lirekasserne, var der et væld af andre kulturelle og kulinariske oplevelser, som aftenens mange gæster kunne kaste sig over på den femte udgave af Brøndby Kulturnat.